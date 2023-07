NATIONALE. Alldritt, capitaine d'Auch à 22 ans... qui est Thibault Clauzade, le 3ème ligne du RC Narbonne ?

de trois niveaux, jusqu’en

Honneur. Un déchirement pour ce bastion historique du rugby hexagonal. Et forcément, les têtes d’affiche et joueurs les plus prometteurs n’ont d’autre choix que de s’en aller pour ne pas tomber dans l'oubli. Comment ne pas citer l’exemple le plus connu de tous, qui vit cet été-là Greg Alldritt et Pierre Bourgarit , une poignée de matchs de Fed 1 dans la besace seulement, s’engager au Stade Rochelais . Le Gersois Grégory Patat, nommé à la tête des Espoirs maritimes un an plus tôt, avait flairé le coup et ne pouvait pas les laisser passer. La suite, vous la connaissez tous, les deux internationaux étant d’ailleurs en ce moment même du côté de Monaco pour préparer la coupe du monde qui se profile.