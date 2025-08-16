RUGBY CHAMPIONSHIP. Le pack des Boks face à l'Australie : un monstre plus lourd qu’une Twingo

Ce samedi, l’Afrique du Sud sort le rouleau compresseur : un pack estimé entre 945 et 961 kilos face à l’Australie. Et même sur le banc, ça pèse très lourd.

Ce samedi, face à l’Australie pour l’ouverture du Rugby Championship, les Springboks vont aligner un pack monumental qui se rapproche de la tonne. Une masse peu commune, même à ce niveau ! Du moins pour les autres sélections. On ne souvient qu'en novembre 2024, les champions du monde avaient déjà aligné un huit de devant de près de 970 kilos face à l'Angleterre. RUGBY. Les Springboks et leur pack à 970kg vont-ils encore retourner l’Angleterre à Twickenham ?Cette année, en additionnant les poids affichés par les clubs respectifs, on atteint un total de 945 kg — mais certains médias évoquent même 961 kg, selon l’actualisation des fiches des joueurs et la source (site des clubs vs site de la Fédération).

Prenons un exemple parlant : le pilier Wilco Louw. Sur le site des Bulls, il est crédité de 144 kg, contre seulement 125 kg sur le site officiel des Springboks — un écart de 19 kg ! Cette discordance illustre bien la difficulté de peser avec exactitude un rugbyman professionnel tout au long de l'année, entre préparation physique et fluctuations naturelles.

Poids lourd… sur le terrain… et sur le banc

Ce qui frappe aussi, c’est la densité physique même sur le banc sud-africain. On y compte des hommes comme Bongi Mbonambi, Jan-Hendrik Wessels, Asenathi Ntlabakanye, Franco Mostert ou encore Kwagga Smith — un mini "bomb squad" résolument solide. On trouve en effet trois 3/4 chez les finisseurs pour dynamiser la rencontre dans le second acte ou bien palier aux pépins physiques.

Une première journée placée sous le signe du défi physique

En face, les Wallabies ne partent pas sans armes — mais cette fois, c’est bien le pack sud-africain qui semble poser un défi de poids, littéralement. L’enjeu est clair : imposer la puissance dès les regroupements, puis enchaîner sur la mobilité et la créativité, avec un banc pensé pour changer le tempo en seconde période.

Notez que le vétéran James O'Connor sera titulaire à l'ouverture. C'est le seul changement dans le XV de départ qui a battu les Lions britanniques et irlandais à Sydney il y a quinze jours. Tom Lynagh a subi d'une commotion tandis que Ben Donaldson s'est blessé à l'entraînement.

O'Connor, qui a aidé les Crusaders de Nouvelle-Zélande à remporter le titre de Super Rugby cette saison, n'a pas joué pour les Wallabies depuis 2022. A 35 ans, il aura fort à faire face aux champions du monde.