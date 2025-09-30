Vos Matchs de Rugby Bayonne/Toulouse et Bordeaux/Lyon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Amateurs de rugby, préparez vos canapés ! Du 2 au 5 octobre, le ballon ovale ne s'arrête jamais : Top 14, Pro D2, Rugby Championship… Voici le programme télé complet pour ne rien louper.

Le mois d’octobre débute sur les chapeaux de roues avec un menu télé bien garni pour tous les amateurs de rugby. Entre la 5e journée de Top 14, la 6e de Pro D2 et l’ultime acte du Rugby Championship, votre week-end s’annonce chargé devant l’écran. Petit tour d’horizon des affiches à ne pas manquer.

Une semaine très relevée

Gros choc d’entrée samedi 4 octobre à 14h30 avec Montpellier qui accueille La Rochelle sur Canal+ Sport 360. Ensuite, salve de multiplex à 16h35 avec Clermont – Montauban, Castres – Racing 92, Toulon – Pau et Perpignan – Stade Français, tous diffusés sur Canal+ et Canal+ Live. Le prime-time de 21h00 opposera l’UBB au LOU dans un match qui sent la poudre (Canal+).

TOP 14 — 5e journée Samedi 4 octobre Montpellier HR – Stade Rochelais • 14:30 • Canal+ Sport 360

ASM Clermont – US Montauban • 16:35 • Canal+ / Canal+ Live 2

Castres Olympique – Racing 92 • 16:35 • Canal+ / Canal+ Live 6

RC Toulon – Section Paloise • 16:35 • Canal+ / Canal+ Live 4

USA Perpignan – Stade Français Paris • 16:35 • Canal+ / Canal+ Live 5

Union Bordeaux-Bègles – LOU Rugby • 21:00 • Canal+ Dimanche 5 octobre Aviron Bayonnais – Stade Toulousain • 21:05 • Canal+

Dimanche soir, place à la cerise sur le gâteau : Bayonne – Toulouse en clôture à 21h05 sur Canal+. Ambiance électrique attendue à Jean-Dauger !

En PRO D2, Dax – Vannes à 21h00 sur Canal+ Sport le jeudi soir. Le lendemain, huit matchs sont programmés, avec un multiplex dès 19h30 (Canal+ Live), dont Béziers – Carcassonne, Biarritz – Aurillac, ou encore Nevers – Soyaux-Angoulême.

PRO D2 — 6e journée Jeudi 2 octobre US Dax – RC Vannes • 21:00 • Canal+ Sport Vendredi 3 octobre CA Brive – Oyonnax Rugby • 19:00 • Canal+ Sport

AS Béziers Hérault – US Carcassonne • 19:30 • Canal+ Live 3

Biarritz Olympique – Stade Aurillacois • 19:30 • Canal+ Live 2

Colomiers Rugby – SU Agen • 19:30 • Canal+ Live 5

USON Nevers – Soyaux-Angoulême XV • 19:30 • Canal+ Live 5

Valence Romans – Stade Montois • 19:30 • Canal+ Live 6

FC Grenoble – Provence Rugby • 21:00 • Canal+ Sport

Deux affiches bénéficient d’un éclairage particulier : Brive – Oyonnax à 19h00 et Grenoble – Provence à 21h00 sur Canal+ Sport.

Final intense dans l’hémisphère sud

Dernier round dans l’hémisphère Sud ce samedi : Australie – Nouvelle-Zélande à 11h45 (Canal+ Sport 360) suivi d’un Argentine – Afrique du Sud à 15h00 (Canal+ Sport). Deux affrontements décisifs pour la suprématie du Sud.

A l'heure actuelle, rien n'est fait pour le titre. Même si les Boks sont en tête. Mais seulement avec une petite longueur d'avance sur les All Blacks. Les Pumas pourraient jouer les juges de paix. Attention aux Wallabies qui voudront tenir tête aux Néo-Zélandais.