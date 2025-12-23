Toulouse – La Rochelle, Clermont – Bordeaux : le programme TV rugby de la 13e journée de TOP 14
La J13 du Top 14 marque un tournant de la saison. Retrouvez le programme TV complet avec dates, horaires et chaîne. Image : IA Canva
Dates, horaires et chaîne : voici le programme TV complet de la J13 de Top 14, un week-end important entre course au top 6 et lutte pour le maintien.

La 13e journée de Top 14 se disputera sur deux jours, samedi 27 et dimanche 28 décembre 2025. Sept rencontres sont au programme, toutes diffusées sur Canal+, avec des affiches qui pèseront lourd dans la course au top 6 comme dans la lutte pour le maintien. Entre chocs d’ambitions, matchs à double enjeu et duels couperets, cette J13 s’annonce charnière à l’approche du cœur de l’hiver.

Samedi : du classique et un gros choc nocturne

Le samedi débute à 14h avec Racing 92 face à Montauban. À 16h, Castres reçoit Lyon dans un match toujours rugueux. À 18h, Bayonne accueille Paris, un duel important pour rester au contact du wagon de tête. Enfin, le choc de la soirée à 21h opposera Clermont à Bordeaux, deux équipes qui n’ont pas le droit à l’erreur.

Le dimanche à 16h, Pau, leader, reçoit Montpellier. À 18h, Toulon affronte Perpignan, un match capital pour les Catalans. Le week-end se conclura à 21h05 avec l’affiche entre Toulouse et La Rochelle, un classique du rugby français qui sent la poudre.

Samedi 27 décembre 2025

  • Racing 92 – Montauban
    Date : samedi 27 décembre
    Horaire : 14h00
    Chaîne : Canal+

  • Castres – Lyon
    Date : samedi 27 décembre
    Horaire : 16h00
    Chaîne : Canal+

  • Bayonne – Paris
    Date : samedi 27 décembre
    Horaire : 18h00
    Chaîne : Canal+

  • Clermont – Bordeaux
    Date : samedi 27 décembre
    Horaire : 21h00
    Chaîne : Canal+

Dimanche 28 décembre 2025

  • Pau – Montpellier
    Date : dimanche 28 décembre
    Horaire : 16h00
    Chaîne : Canal+

  • Toulon – Perpignan
    Date : dimanche 28 décembre
    Horaire : 18h00
    Chaîne : Canal+

  • Toulouse – La Rochelle
    Date : dimanche 28 décembre
    Horaire : 21h05
    Chaîne : Canal+

Pourquoi cette J13 est un tournant

Au classement, la J13 marque l’entrée dans la seconde moitié de la phase aller. Les équipes de tête comme Pau et Toulouse veulent creuser l’écart, tandis que Bordeaux, Toulon ou Paris cherchent à sécuriser leur place dans le top 6. En bas, Perpignan et Montauban jouent déjà très gros.

Statistique parlante : à domicile, les cadors sont presque intouchables, mais à l’extérieur, tout reste ouvert, ce qui donne à chaque déplacement un parfum de piège.

Cette journée peut redessiner la hiérarchie avant la trêve hivernale. Un succès à l’extérieur peut lancer une dynamique, une défaite à domicile peut laisser des traces. Pour les staffs, c’est aussi un révélateur de profondeur d’effectif avant les doublons et les futures convocations internationales.

Difficile de passer à côté de Toulouse – La Rochelle. Deux styles, deux ambitions, et souvent un scénario indécis jusqu’au bout. Bref, prévoyez le canapé, la télécommande et le café : ce week-end de Top 14 s’annonce dense, tendu… et passionnant.

