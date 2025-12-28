10 essais en 9 matchs, Wainiqolo est-il le meilleur ailier de Top 14 ?

Absolument flamboyant depuis le début de saison avec le LOU Rugby, le Fidjien Jiuta Wainiqolo continue d’impressionner les amateurs du Top 14.

Il n’en finit plus d’épater la galerie ! Ce samedi 27 décembre, Jiuta Wainiqolo a encore montré qu’il était insaisissable et qu’il savait mettre le destin (et les défenses) dans sa poche. À Castres, l’ailier fidjien s’est offert un doublé en moins de 10 minutes, avec des essais à la 32ᵉ et 39ᵉ minute du match. Sur cette treizième journée de Top 14, il n’a pas empêché son équipe de perdre la rencontre (36-22), même s’il les a aidés à être devant les Tarnais à la mi-temps.

TOP 14. Inarrêtable ! La Ferrari Jiuta Wainiqolo (RCT) établit un record historique dans le rugby professionnel

Nouveau doublé pour Wainiqolo

Pour sa première réalisation, l’ancien Toulonnais a bonifié une bonne séquence des siens. Alors que ses avants étaient arrivés devant l’en-but, Charlie Cassang décide de transmettre le cuir à Martin Méliande. L'arrière sert ensuite son ailier, bien placé dans l'intervalle. Le Fidjien fixe Rémy Baget et résiste au plaquage de son adversaire sur cinq mètres, avant de s’écrouler en Terre promise pour aplatir (32ᵉ).

À peine sept minutes plus tard, Jiuta Wainiqolo est au cœur du jeu. Son demi de mêlée lui donne le ballon et l’ailier décide de la jouer en envoyant le ballon par-dessus le rideau défensif castrais. Le coup de pied est récupéré par Jérémy Fernandez, mais ce dernier subit un plaquage monstrueux de Marvin Okuya, qui fait gicler le ballon des mains du Tarnais. La gonfle arrive ensuite dans les mains de l’ailier lyonnais. Ce dernier inscrit son dixième essai de la saison (39ᵉ), en seulement neuf apparitions.

Sur l’ensemble de la rencontre, le champion olympique de rugby à VII a fait forte impression. En plus de ses deux essais, il a réalisé 4 percées dans la défense du Castres Olympique, a battu 5 défenseurs et a gagné près de 64 mètres avec le ballon dans les mains. Même en dehors des tâches attendues par un ailier, il compte un 100 % au placage (5/5) et a réussi à obtenir deux turnovers en sa faveur. Seul point noir, il s’est rendu coupable d’une, punie d’un carton jaune, en fin de rencontre.

OPINION. TOP 14. Jiuta Wainiqolo, le Fidjien volant pour qui le RCT aurait dû se battre davantage

Le meilleur ailier du Top 14 ?

Avec ce doublé, Jiuta Wainiqolo devrait finir la phase aller de ce Top 14 2025/2026 comme meilleur marqueur d'essais des treize premières journées. Pourtant, le Fidjien a manqué un tiers des rencontres et compte seulement neuf apparitions avec le LOU Rugby, depuis la fin de l’été. “C'est un facteur X, on est très contents de l'avoir. En tout cas je préfère largement jouer avec que contre lui”, notait le pilier lyonnais Thomas Moukouro, auprès de L’Équipe, après la première remarquée de son coéquipier à Montauban.

Sur l’ensemble de ce début de saison, les statistiques du joueur sont impressionnantes. En plus d’être le meilleur marqueur d’essais du championnat, avec plus d’arrivées dans l’en-but que de matchs joués, il brille ailleurs. Jiuta Wainiqolo est le joueur qui compte le plus de franchissements (16), le quatrième ayant parcouru le plus de mètres avec le ballon en main (907) et le cinquième meilleur casseur de plaquage (32) du Top 14.

Si on compare ses statistiques à celles de Louis Bielle-Biarrey, le Rhodanien est devant dans presque tous les registres. Chose à noter, les deux hommes ont joué un nombre de minutes en Top 14 sensiblement similaire, soit 605 pour le Girondin et 620 pour le Lyonnais. En réalité, le Bordelo-Béglais est statistiquement meilleur que son adversaire sur seulement trois aspects : il a plus souvent joué au pied, a reçu moins de cartons jaunes et a touché plus de ballons. Si l’on compare le nombre de défenseurs battus, les turnovers gagnés, la réussite défensive ou les plaquages offensifs, l'ancien du RCT le dépasse largement.

‘‘Funambules’’ : LBB, Gourgues et Depoortère affolent la Presse nationale et étrangère avec le XV de France

Certaines données sont particulièrement parlantes. En moyenne, Jiuta Wainiqolo casse un plaquage toutes les deux courses avec le ballon. De plus, après l’ensemble des duels remportés face à un défenseur adverse, il a réussi à gagner 432 mètres, en cumulé, depuis le début de la saison. Ainsi, une course du Fidjien permet de gagner 6,75 mètres. Autant dire qu’il est l’une, si ce n’est LA, des plus grandes menaces de notre championnat.

Arrivé au LOU Rugby cet été, après une deuxième partie de saison XXL au RC Toulon, l’international des Flying Fijians s’en sort à merveille pour ses premières apparitions dans la Ville des Lumières. De plus, il est important de noter que ce dernier ne joue pas dans une équipe qui domine les débats. Bien au contraire, Jiuta Wainiqolo performe souvent contre le cours du jeu. Preuve en est, son équipe pointe à la douzième place du classement du Top 14, avec un triste ratio de 5 succès pour 13 matchs joués. Actuellement, il n’a plus gagné sous le maillot lyonnais depuis le 11 octobre dernier, c’était contre l’USAP (44-19).

VIDEO. Quel essai ! Wainiqolo, l’éclair fidjien qui illumine le début de saison lyonnais en TOP 14