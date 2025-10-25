VIDEO. Quel essai ! Wainiqolo, l’éclair fidjien qui illumine le début de saison lyonnais en TOP 14
Jiuta Wainiqolo illumine Lyon avec un essai fulgurant en TOP 14 contre le Stade Rochelais. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Jiuta Wainiqolo n’a pas mis longtemps à faire rugir Gerland ! L’ancien Toulonnais régale déjà sous le maillot du LOU, avec quatre essais en quatre matchs.

Débarqué à Lyon l'été dernier en provenance de Toulon, Juita Wainiqolo n'a pas mis longtemps à trouver ses repères sous ses nouvelles couleurs. Auteur de quatre essais en autant de rencontres de TOP 14, le Fidjien a de nouveau frappé ce samedi face au Stade Rochelais.

Un début fulgurant

On le sait, il ne faut pas beaucoup d'espace à l'ancien septiste pour mettre en valeur ses formidables qualités athlétiques. C'est en bord de touche qu'il a fait parler ses vista et sa vitesse pour punir la défense des Maritimes.

Servi en bout de ligne par une très bonne passe de Millet, l'ailier a ajusté un coup de pied par-dessus pour prendre le meilleur sur Nowell et West. Il a ensuite été le premier sur le cuir, au grand dam de Leyds.

"Deux minutes de jeu et déjà le feu à Gerland."

Quand la vitesse rencontre l'opportunisme : l'impact immédiat

On jouait seulement la troisième minute lorsque le Lyonnais a franchi la ligne de craie. L'entame idéale pour le LOU face à un adversaire cherche à remporter sa première victoire à l'extérieur.

Une condition sine qua non pour espérer jouer les premiers rôles dans ce championnat si difficile et serré. Des Rochelais qui ont d'ailleurs immédiatement répondu par West, lui aussi passé par le RCT.

Réactions en chaîne : le choc des titans

Puis c'est l'ancien joueur de Lyon, Davit Niniashvili qui a puni son ancienne équipe pour donner l'avantage au Stade Rochelais dans une entame de match très rythmée où les deux équipes ont répondu coup sur coup aux offensives adversaires.

Wainiqolo s'est d'ailleurs offert un doublé à la 21e sur un ballon sorti du ruck près de la ligne des Rochelais. Avec les images à disposition du corps arbitral, le Fidjien a été jugé en jeu. Une réalisation qui a permis à Lyon de revenir à deux points, 12-14.

