PROD2. Après les stars internationales, Provence Rugby change de cap dans son recrutement pour viser le Top 14

Le club provençal aurait engagé 2 cadres du FCG, issus de la formation grenobloise. Histoire de signer JIFF et qualitatif.

Comment va Provence Rugby ? Ma foi, plutôt bien, quand on sait que le club aixois vient d’enchaîner 7 victoires sur les 8 derniers matchs et se retrouve désormais à la 2ᵉ au classement de la ProD2, juste derrière le leader qu’est Vannes.

Une position qui coïncide mieux avec les ambitions de l’entité noire et blanche, qui, après avoir vécu un début de saison compliqué, tourne à plein régime en ce moment. Et forcément, c’est plus facile pour demeurer attractif.

Ajouté à bien d’autres arguments (projet, moyens, infrastructures), Provence Rugby a donc les cartes en main pour frapper fort sur le marché des transferts et se bâtir un effectif taillé pour le Top 14, objectif affiché du club détenu par le groupe Voyage Privé.

2 cadres de Grenoble débarquent

Et après les stars internationales les saisons précédentes (North, Rodda, Muntz, Tuisue…), Aix débute donc son recrutement par du made in France en vue de la saison 2026/2027. C’est ainsi que d’après les médias du bassin Rhône Alpin et notamment le Dauphiné, les Grenoblois Romain Trouilloud et Thibaut Martel vont rejoindre le Sud-Est et le pied de la St-Victoire l’été prochain.

Deux valeurs sûres de la ProD2 qui ont potentiellement le niveau pour aller voir plus haut, ce que leur promet certainement le projet de Provence Rugby. A eux deux, ils cumulent plus de 200 matchs dans l’antichambre du Top 14 pour le club dans lequel ils ont été formés, quand ils furent des éléments majeurs des 3 dernières saisons où le FCG a atteint la finale de la division.

Un vestiaire qui se vide à Grenoble

Pour ceux qui se seraient arrêtés au FCG de l’époque de Vincent Clerc, sachez que Trouilloud est un centre solide, puncheur, mais également buteur et capable de coups de canons à plus de 55 mètres.

Quant à Martel, il a la capacité de jouer à tous les postes de la 3ème et, à défaut de posséder un gabarit impressionnant (1m90 pour 102kg), demeurait le garant d’un d’état d’esprit irréprochable à Grenoble, entre ses qualités défensives, sa mobilité et son aise en touche. Un guerrier qui devrait bien s’entendre avec la grinta locale, Guillaume Piazzoli, si celui-ci venait à prolonger son contrat à Aix.

Pour Grenoble en revanche, c’est une page qui va se tourner quand on y ajoute le départ de Giorgi Javakhia pour le RCT et probablement d’autres qui vont suivre. Des annonces qui font résonner la réaction de Trouilloud à l’issue de la dernière finale de ProD2 perdue face à Montauban : "j’ai l’impression qu’on n’y arrivera jamais". Peut-être sous un autre maillot, alors…