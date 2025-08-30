VIDEO. Pro D2. 60 mètres, 81e minute : Trouilloud crucifie Oyonnax, Grenoble démarre TRÈS fort

Ce n’est que la 1re journée de Pro D2, mais Grenoble a déjà marqué les esprits. Victoire à Oyonnax sur un coup de pied de l’espace signé Trouilloud. 30-28.

Un coup de canon pour finir le boulot

Il fallait des nerfs d’acier et un sacré coup de pied. À la 80e, Grenoble arrache la victoire à Oyonnax sur une pénalité lointaine, très lointaine… plus de 50 mètres. L’auteur de ce bijou ? Romain Trouilloud, impeccable tout au long de la rencontre, auteur de 15 points (3 pénalités, 3 transformations) et d’une passe décisive sur l’essai de Gerswin Mouton.

"J’ai porté mes c*** et c’est passé"

Pas de langue de bois pour le demi d’ouverture isérois via le Midi Olympique : “Tout le monde a commencé à venir me voir pour me dire 'Allez, on croit en toi', mais j’avais besoin d’être dans ma bulle. Je leur ai dit de dégager, j’ai porté mes c******* et c’est passé, donc tant mieux !”

Confiant après un 6 sur 6 face aux perches, Trouilloud n’a pas flanché. Il s’est offert le tir de la gagne, là où son coéquipier Marc Palmier se proposait. Une prise de responsabilité qui en dit long sur l’état d’esprit du jeune ouvreur.

Grenoble frappe un grand coup

Ce succès 30-28 à Charles-Mathon est un joli hold-up, mais pas un hold-up volé. Le FCG a su rester dans le match malgré un Oyonnax accrocheur. Aurélien Callandret avait frappé dès la 3e minute, suivi par Giorgi Javakhia à la 55e.

Grenoble a ensuite su faire le dos rond avant d’appuyer là où ça fait mal alors qu'Oyo était en tête à la pause, 18 à 13. Mouton a franchi à la 68e sur un service parfait de Trouilloud, avant que ce dernier ne scelle l’affaire à la sirène.

Le point de bonus défensif aurait déjà été une grande satisfaction pour nous, donc la victoire n’en est que plus belle. (Nicolas Nadau)

Avec cette victoire à l’extérieur dès l'entame de la saison, le FCG envoie un signal fort. Ce n’est que la première journée, mais les Isérois montrent déjà qu’ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Et qu'ils seront encore un candidat pour les phases finales et la montée.

Trouilloud, lui, s’impose comme l’un des hommes forts à suivre cette saison en Pro D2. Oyonnax, de son côté, devra vite digérer cette défaite cruelle. La saison est longue, mais celle-ci va laisser des traces, au moins sur le plan comptable. C'est un joker que les joueurs de l'Ain ont déjà grillé et qu'il va falloir compenser.