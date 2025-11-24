Top 14/Pro D2. Toulouse (et Biarritz), sous la menace imminente d'un gros retrait de points, ce que dit le règlement

Un feuilleton dont Didier Lacroix et la direction du Stade Toulousain se seraient bien passés de voir se réactiver en cette fin d’année 2025. Pourtant, le transfert de Melvyn Jaminet à Toulon, il y a pile deux ans, continue d’entacher l’institution toulousaine.
Et pour cause : d’abord sanctionné de 1,3 million d’euros, le club Rouge et Noir était accusé d’avoir tenté de contourner le fair-play financier en passant par une société basée à Tahiti. Une manœuvre interdite, qui a attiré l’œil de l’Autorité de Régulation du Rugby (A2R).
Ainsi, les Toulousains sont aujourd'hui sous la menace d’une sanction sportive, et cela pourrait coûter cher aux joueurs de l’équipe première.
Affaire Jaminet : amende ou sanction lourde, le Stade Toulousain bientôt fixé sur son sort ?
La direction du Stade Toulousain convoquée début décembre
La date de l’audition est connue : lundi 8 décembre, le comité directeur du Stade Toulousain se rendra devant la Commission de Contrôle des Championnats Professionnels (CCP). Une entité composée d’au moins sept membres désignés par le comité directeur de la LNR en raison de leurs compétences dans les domaines comptable, financier et/ou juridique, dont au moins deux experts-comptables.
Dès lors, la direction du Stade Toulousain pourrait être sanctionnée sur l’année en cours, avec, comme évoqué, un éventuel retrait de points, mais également bien d’autres sanctions possibles.
Comme l’évoque l'article 3.1.4 de l'annexe N°2 des modalités de la régulation des championnats professionnels de la FFR, il existe un large panel de sanctions en fonction de la gravité de l’infraction. Si cette affaire est traitée sous l’angle d’une comptabilisation frauduleuse et/ou de financements détournés, Toulouse risque très gros.
Toulouse interdit de recruter et de participer à la phase finale ?
Toujours au regard de cette annexe d'un règlement de 45 pages, il est inscrit qu’un retrait de points pour l’année en cours n’est applicable que si la décision est actée avant le 31 décembre. Selon la gravité de l'infraction, Toulouse risque :
- Le blocage des versements de la L.N.R.
- Une limitation du niveau de rétribution des joueurs.
- Une interdiction de recruter.
- Un retrait de 2 à 10 points au classement du championnat.
- Une rétrogradation en division inférieure.
Toujours selon cette annexe du règlement, les sanctions peuvent être aggravées. En cas de récidive, l’amende pourrait être doublée.
Toulouse avait déjà était condamné pour des faits similaires lors du transfert de Cheslin Kolbe à Toulon. 50 000 euros pour "manquement à l’obligation générale de transparence et de coopération".
Le président du Biarritz Olympique également cité dans l'affaire
Comme le révèle Sud Ouest, Pierre-Edouard Stérin, un des actionnaires majeurs du Biarritz Olympique, pourrait être inculpé dans l’affaire pour des transferts de fonds frauduleux avec la société Pacific Heart.
Même si l’actionnaire n’est pas visé que dans cette enquête, Dominique Debreyer, le patron de l’A2R, explique que pour le B.O,« Ce n’est pas bon, et ça se cumule. »
Pierre-Edouard Stérin aurait reçu 450 000 euros de la part du club sur sa société Odyssée, sans l’aval préalable de l’A2R.
Cette somme fait partie de la garantie déposée par le propriétaire du club lors du rachat ; celle-ci s’est élevée à plus de 945 000 euros.
Pour rappel, le Biarritz Olympique a déjà fait l’objet de sanctions dernièrement, avec notamment le retrait de trois points au classement. Si de nouvelles sanctions venaient à tomber pour le club, toujours en regard de ce que dit le règlement, ces dernières pourraient être doublées.
Si, pour l’heure, ce ne sont que des hypothèses, l’instance a jusqu’au 31 décembre pour acter une sanction sportive sur l’année en cours.
Mickey duc
La vraie question est surtout de savoir si jaminet est une exception ou non.
Sinon cela expliquerait leur domination de ces dernières saisons et remettrait en question leurs titres...
Très déçu venant d’un club que je voyais comme un modèle d’intégrité.
Venant de Toulouse ça passe encore moins vu les avantages qu’ils ont déjà. Avantages légitimes je le reconnais, mais de la à tricher en plus non.
stef7
Jaminet n'est pas une exception, beaucoup de gros clubs seraient dans un viseur neutre, Toulouse fait l'objet de beaucoup de rancœurs et de jalousies. Des joueurs comme Carter,
Ali Williams, Farrel et beaucoup d'autres sont venus jouer en top 14 pour un smic???
Mickey duc
Ćest pas le salaire que je reproche ! Libre à chacun de payer 1 million farrel si le reste de l’effectif cumule 9 millions. Je reproche pas à Toulouse d́avoir payé jaminet plus ou moins cher ! Je reproche la concurrence déloyale du fait qu ils aient contourné le salary cap. Si les clubs sont tous dans les clous sauf Toulouse ça va pas
Manu
Tu as sûrement raison
Ils ont triché pour dominer le rugby français et avoir autant de titres
Comme cela est dû à leur talent et au grand réservoir de jeunes qui montent tous les ans de leur centre de formation vers l'équipe 1 et le XV de France, penses tu que ces jeunes ont également été captés par des fraudes financières ?
Par exemple, Gourgues qui est arrivé à 12 ans d'un club à 20 km au nord de Toulouse est il le résultat de magouilles financières ? Si c'est le cas, c'est scandaleux. On parle quand même ici de traite d'enfant.
Je pense qu'on vient de soulever le plus gros scandale du rugby mondial ! Ça pue.
Mickey duc
Je t’invite non pas à interpréter mais à lire mon commentaire.
Je parle de la domination de Toulouse "ces dernières saisons". Vu que tu connais le nombre de titres du stade toulousain tu auras l’intelligence de comprendre que je parle des 3 derniers top 14 et des dernières coupe d’Europe. Je ne parle ni du début de l’ère mola ni de noves.
Je ne remets pas en question la qualité de la formation du stade toulousain, ni la qualité de leur effectif . Ta blague sur gourgues est à côté de mes propos pour ne pas dire douteuse.
Toulouse à une relève et une formation au dessus de toutes les écuries de top 14. Avantage légitime du à leur travail leur recrutement ce que tu veux. Rien à redire.
Toulouse à un salary cap supérieur aux autres clubs grâce au nombre d’internationaux. Avantage légitime rien à dire.
Mon propos est simplement de dire; et je t’invite à le lire deux fois, que Toulouse a suffisamment d’avantage et suffisamment la main mise sur le top 14 pour ne pas avoir à faire ce genre de passe droit. Je pense que les autres clubs galerent assez à battre les toulousains pour que ceux ci puissent au moins respecter les mêmes règles.
C’est déjà assez dur de les battre si en plus ils font des tours de passe passe pour améliorer un effectif déjà quasi imbattable c’est juste pas correct.
Je ne reproche pas l’attractivité de Toulouse ni son flair; je dis que Toulouse gagne tout depuis 2021; j'espère juste qu’ils le font dans les règles, parce que nos amis bordelais et rochelais se sont cassés plusieurs fois la gueule en finale, je pense qu’ils auraient aimé jouer contre une équipe disposant des mêmes règles !
Mickey duc
Tu cités un p
Amis à Laporte
Des malversations et la malhonnêteté d'une ou deux personnes ne doivent pas mettre en cause la probité ou la réputation de tout un club, à mon avis.
Mickey duc
Si ça ne concerne que jaminet non en effet.
La question c’est combien de fois l’ont ils fait ?
Parce que si chaque joueur ou même plusieurs a été recruté prolongé en contournant le salary cap on comprend mieux pourquoi Toulouse gagne. Et ça pénalise tous les autres clubs qui perdent...
Tu m’etonnes qu’avec un effectif pareil ils gagnent. S’ils le font dans le respect du salary cap rien à dire. Si ce n'est pas le cas ca m’étonnerait que deux personnes seulement soient au courant.
Amis à Laporte
Ce ne sont que des conjectures. Attendons les résultats des investigations. Mais si rien n'est reproché (à part l'affaire en cours) à Toulouse, d'aucuns diront que les enquêteurs ont été corrompus ? 🙂
Mickey duc
Je suis d’accord.
Mais tu constateras quand même que ce qui est avéré, avoir cherché à contourner le salary cap est choquant ! Surtout venant d’une équipe qui gagne tout. Ça fait forcément réfléchir sur leur intégrité dans les derniers titres! Je les condamne pas, j’espère juste que les échecs de Bordeaux et la Rochelle en finale ces dernières années l’ont été par une équipe jouant selon les mêmes règles !
Yonolan
Je crois qu'il faut garder raison et mesure
Les comptes du ST ont été épluchés à la loupe par le SC manager pour l'affaire Kolbe en plus du traitement habituel pour tous les clubs chaque année et il n'a jamais eu la moindre sanction pour dépassement du SC avant cette affaire
La sanction qu'il a eu à l'époque est un manque de transparence dans les documents concernés mais en rien une triche sur les valeurs du SC ( ce qui est souvent une façon pour la ligue de sanctionner des optimisations qui restent dans les clous )
Ce n'est donc pas un récidiviste au niveau du dépassement du SC
Ensuite l'affaire Jaminet concerne 1 saison et pas plus
Par exemple le MHR lui fut épinglé sur 3 saisons quand Altrad versa sa contribution exceptionnelle à la LNR
Donc on ne peut absolument pas parler de système de fonctionnement habituel ou récurrent comme ce fut le cas pour les Saracens
J'attendrai encore un peu avant le jeter le bébé et l'eau du bain
Mickey duc
Je suis d́accord avec toi !
Tu remarqueras à la lecture de mes commentaires que je ne dis pas que Toulouse a triché ou autre !
Je dis que j'espère que ca ne concerne que l’affaire jaminet et qu’ils ont une équipe réglo au niveau du SC.
Je souhaite de tout cœur qu'ils soient propres parce que j'aurais la haine que leur derniers titres aient été conquis avec une équipe non réglo !
Je me suis juste demandé si c’était la partie cachée de l’iceberg ! Si ça ne concerne que jaminet et que c’est une certitude alors aucun problème ! Sans lui manquer de respect il a pas été exceptionnel à Toulouse aussi il serait mauvaise langue de considérer que cela leur a permis de gagner !
Et c’est peut être injuste mais on est forcément plus suspicieux envers un Toulouse qui roule sur le championnat qu’un altrad qui triche sans vrai résultat ! A part leur titre en effet mais il n’y en a eu qu'un. Et clairement Montpellier a pas l’effectif de toulouse
stef7
Et le MHR n'a pas eu de retrait de point. Ou bien Altrad a un totem d'impunité ?
Manu
Tremblement de terre
Selon des indiscrétions revenues de la Rue Descombes, le scénario d'une rétrogradation comme les Sarancens est une option sérieuse. Autant que le retrait de points ou l'interdiction de participation aux phases finales
Moi qui croyait que Toulouse n'aurait pas d'autre sanction que l'amende
Il va peut être y avoir une diaspora à venir au sein de l'effectif toulousain. Les autres clubs se frottent les mains.
Où va atterrir Dupont ? J'opte pour Paris. Il sera plus prêt des sunlights
Amis à Laporte
Bah, si le ST est rétrogradé en ProD2, ça lui fera un titre de plus, puisqu'il sera champion de ProD2, CQFD !
P243151
S'il y'a interdiction de recrutement ce seraitnla moins grave des sanctions vu ce qu'il y'a en magasin
Jak3192
Ahhhhh !!! On va peut-être savoir ! 🤗
Ou tout au moins, avec un peu de bol, un peu plus 😊
Ce que je retiens surtout, et je n'y connais pas plus en finance qu'en rugby, c'est que le ST est capable de sortir 2 patates sans (trop ?) broncher...
Bah oui :
Melvyn a déboursé 400 000 de sa poche, qui lui ont (?) été rendu (parait il) par le Stade,
Le Stade à sorti 500 000 pour le montage financier du transfert, et ce pognon s'est évaporé tel les impôts d'une certaine nation sans aucun bénéfice pour les payeurs 😄
Et pour finir, le ST prend une prune d'1.3 million comme punition pour tricherie 😨
Total, 2.1 millions.
Bon heureusement, la victoire en T14 en 2025 a rapporté 1.5 million donné par ... la Fédé ou / et LNR.
M'étonne pas que les miens n'ont pas lâché l'affaire en finale (🤣), et merci l'UBB 😂
Rien ne vaut une victoire à 1.5 pour eponger en partie 😅
La douloureuse au final, c'est 1 patate
Passons...
Me semble d'autre part, que le ST a lui même déposé une plainte pour les 500 000 évaporés (?).
Donc, à mon sens, l'affaire ne va pas en rester entre gens de bonne / mauvaise compagnie.
Si ya eu plainte, les vrais, les durs, les tatoues vilains vont plonger dans les comptes... et peut-être pas QUE du ST (j'attends de voir ça avec ça avec une impatience démesurée 🤭)
De plus, et c'est au carré, Biarrizzzz !
Coucou Sterin 🤣 Qu'est ce que tu viens glander dans cette bidouille à la mors moi le ? Déjà que t'es pas aimé dans ce monde rugeby clair, propre, droit dans ces bottes et avec des ©️valeurs etc... en n'ayant à l'époque aucune responsabilité dans le rugeby tu viens t'immiscer dans ce noble sport rugueux pour voir si ya (un peu) plus de pognon à engranger ? 😄
Parait qu'il y a un 3eme club dans le coup...
Passons...
La suite 😄
Vivement la suite ! La punition et la réaction du club, des joueurs, du staff en général.
Je ne parle pas des supporters, ya déjà 2 clans 😅
Perso,
monter une telle konnerie (non pas par rapport à Melvyn), et se retrouver dans la nasse... normal
Mais moi je croyais que la prune à 1.3 avait tout épongé...
Et depuis ya des ouverts... 😏
Alors, l'an prochain, le ST en Fédérale 3 ? Avec Antoine à la baguette sur le terrain ? 🤣
Blague à part, dans les années 80, en foot, l'ASSE, plus grand club français de l'époque, a plongé pour une histoire de "caisse noire"
Ils n'en sont toujours pas remis 😄
Jacques-Tati-en-EDF
Moi je peux encaisser deux patates sans broncher !! (Ca dépend quelles patates bien sûr ...)
Amis à Laporte
Lacroix va-t-il écrire un bouquin : "Le journal d'un retrait" ?
mic4619
Le pognon qui n'est jamais arrivé a Tahiti si je m'abuse !
Voir l'article de Rugbypass "3 clés pour comprendre le dilemme de Jaminet entre M Jaminet et et le ST"
Un certain Arnaud Dubois y aurait trempé voir l'article !
guedin81
Pourquoi interdit de phase finale ?
Je ne vois pas ça dans les sanctions affichées.
pascalbulroland
Retrait de points serait possible, descente en division inférieure, ça fait rêver beaucoup de supporters d'autres clubs, mais s'il y a faute aggravé , il faut sanctionner, et ça ferait un sacré boucan dans notre rugby national...affaire à suivre.
Mickey duc
Ça me ferait pas rêver de voir Toulouse descendre. C’est un grand club avec une super formation et plein de joueurs talentueux et sympathiques. Je trouve trop facile de taper sur le vainqueur quand les autres n’arrivent pas à faire de même ! Par contre si le vainqueur est un tricheur il est normal que la colère adverse en soit décuplée !
Mince en ces temps moroses le rugby me réconfortait ! Va t’on vraiment avoir les sud afs 4 fois champions en étant dopés et maintenant Toulouse 3 fois en se permettant un non respect des règles ?
Rendez moi mon sport !
Jak3192
Et pas de remous international cette balourdise ? 🤭
Amis à Laporte
Prendre Altrad comme président du ST en urgence, immunité assurée ?
Yonolan
Il fut un temps oui
Mais un seul être vous manque à la FFR et tout est dépeuplé ...
Heureusement il est prés de lui à Montpellier et prochainement encore une fois ensemble sur le même banc....
Une bien belle histoire commune
Amis à Laporte
Certains cirent le banc en ligne de touche, d'autres les bancs des tribunaux.
Yonolan
Cette affaire reste très bizarre
Comment la LNR qui a signé un accord confidentiel avec le Stade Toulousain éteignant toutes les poursuites peut-elle saisir à posteriori ce même club pour la même affaire ?
Etonnant
Sauf si le ST qui a lui-même saisi la LNR n'aurait pas été sincère dans ces déclarations et aurait tenté de dissimuler des faits ce qui rendrait cette première procédure caduc et expliquerait cette deuxième "fournée " de la LNR
J'espère de tout cœur que ce grand club, pris la main dans le sac n'a pas faussé cette première commission car là ce serait vraiment impardonnable et indigne des dirigeants de ce club
Tout comme j'espère que la LNR est droite dans ses bottes
Donc attendons de voir ce qui sera reproché au ST par cette nouvelle commission qui était inconnu de la première commission qui a statué sur l'amende de 1.3 ME pour solde de compte
D'ici là prudence à mes yeux
Mickey duc
Pour moi le doute est mis et une chose est clair; ca pue...
Ça remet en question les derniers titres de Toulouse ...
Thorvic
A t on des information sur l'identité du 3eme club concerné ?
Les articles de l'Equipe et du Midol évoque Toulouse, Biarritz, mais je n'ai pas trouvé d'infos sur l'identité de ce troisième club.
Cette manière de gérer les informations est éloquente sur les processus disciplinaires au sein de la LNR/FFR, ainsi que sur le relai médiatique qui est donné à l'affaire.
Yonolan
Non franchement je ne sais rien de ce troisième club qui serait impliqué dans cette mécanique
On en saura plus le mois prochain surement
AKA
En effet le plus sage est d’attendre, je déteste les thèses conspirationnistes mais tout ce flouze que draine le Top14 peut faire tourner les têtes, wait & see!