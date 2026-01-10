Toulouse peut-il vraiment se rater une deuxième fois ? Cette figure du rugby anglais n'y croit pas
Saracens–Toulouse s’annonce décisif, et Ben Youngs est formel : les Rouge et Noir ont le profil pour dominer ce duel.
Avant Saracens–Toulouse, Ben Youngs est catégorique : les Rouge et Noir ont trop d’arguments pour perdre et doivent frapper fort à Londres.

Ben Youngs voit Toulouse au-dessus

À l’approche du choc entre les Saracens et le Stade Toulousain en Champions Cup, Ben Youngs a tranché. L’ancien demi de mêlée de l’Angleterre et des Leicester Tigers, désormais consultant, ne voit qu’une issue possible : une victoire toulousaine.

Via Planet Rugby, l'ex-international anglais estime dans son podcast For The Love Of Rugby que les Rouge et Noir ont trop d'arguments pour se rater une deuxième fois.

D’autant plus que l’enjeu est clair : une nouvelle défaite pourrait mettre Toulouse, 3e après deux matchs, dans une position encore plus inconfortable. Un scénario que Youngs juge tout simplement « inimaginable ».

« Toulouse va gagner »

Ben Youngs n’a pas pris de pincettes. « Si Toulouse perd à nouveau, cela signifie qu’ils pourraient terminer troisièmes de leur poule, et c’est inimaginable. Je ne vois pas comment cela pourrait se produire », affirme-t-il.

Pour lui, le contexte joue clairement en faveur des Haut-Garonnais. Toulouse a fait tourner contre l'USAP, mais cette fois, les cadres sont au rendez-vous. « Ils seront au complet pour ce match », insiste Youngs, qui voit là un facteur décisif face à des Saracens jugés moins constants qu’à leur grande époque.

Au-delà du simple pronostic, ce duel illustre un vrai choc de modèles. Les Saracens, bien que bousculés plusieurs fois à domicile cette saison, restent capables de monter en pression et de punir la moindre approximation. Mais leur rugby est aujourd’hui moins dominateur dans la durée.

Toulouse, à l’inverse, excelle dans la continuité, la largeur et la gestion du tempo. Quand les avants avancent, le jeu toulousain devient un rouleau compresseur. C’est précisément ce « jeu de puissance » moderne, fait d’enchaînements rapides et de soutien permanent, que Youngs pointe du doigt comme l’arme fatale face aux Sarries.

Une composition qui impressionne

L’ancien numéro 9 anglais met aussi en avant un facteur clé : le retour des leaders, et notamment celui d'Antoine Dupont. Si Ntamack est forfait, les autres cadres comme Ramos ou encore Marchand sont bien présents. Pour Youngs, cette colonne vertébrale donne à Toulouse un plafond de performance supérieur. 

Lecture du jeu, précision au pied, capacité à accélérer brutalement le rythme : peu d’équipes européennes peuvent rivaliser quand Toulouse aligne ses titulaires dans les grands rendez-vous. Des titulaires prennent ce match très au sérieux et qui connaissent parfaitement les forces de cette équipe.



Des Saracens respectés, mais moins intouchables

Youngs reste lucide sur la qualité de l’adversaire. « Les Saracens ont un nombre impressionnant de joueurs exceptionnels », reconnaît-il. Mais il nuance aussitôt : l’équipe londonienne n’est plus celle qui empilait les performances XXL semaine après semaine. Irréguliers cette saison, les Sarries restent dangereux, mais plus tout à fait dominants.

Pour Toulouse, une victoire à Londres serait un grand pas vers la qualification et enverrait un message fort à l’Europe : le club au 6 titres est bien réveillé. Pour les Saracens, l’objectif serait surtout de rester en course dans la poule. « Je pense que les Sarries sortiront tout de même de la poule, mais je ne les vois pas battre Toulouse ce week-end », conclut Youngs.

Pronostic assumé, analyse tranchée : Ben Youngs a posé ses jetons sur Toulouse. Reste maintenant à voir si les Rouge et Noir transformeront cette confiance extérieure en démonstration sur la pelouse. Dans ce genre de match, la vérité sort rarement des micros… mais presque toujours du terrain.

