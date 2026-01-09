Dupont capitaine, Kinghorn en 10, Mauvaka sur le banc : Toulouse aligne ses cartes maîtresses dans sa composition

Dupont à la mêlée, Kinghorn à l’ouverture, Mauvaka remplaçant : Toulouse a fait des choix forts pour le choc face aux Saracens en Champions Cup.

Toulouse sort l’artillerie lourde pour le choc européen

Le Stade Toulousain a dévoilé sa composition pour le choc face aux Saracens, ce dimanche 11 janvier 2025 en Champions Cup. Et Ugo Mola n’a pas tremblé : une équipe très dense, avec une charnière inédite mais alléchante Antoine Dupont – Blair Kinghorn. Pourquoi un 'gamin' de 19 ans fait planer un vent de doute dans les rangs du Stade Toulousain ?À noter aussi un choix fort devant : Peato Mauvaka débutera sur le banc, tandis que Julien Marchand mènera le pack en tant que titulaire. Toulouse aligne un XV puissant, expérimenté et clairement tourné vers la bataille.

Une charnière Dupont–Kinghorn qui intrigue

C’est l’enseignement majeur de cette composition. En associant Dupont à Kinghorn à l’ouverture, Toulouse opte pour une charnière hybride, mobile, capable de casser les cadres établis. Pour rappel, Romain Ntamack avait été annoncé forfait cette semaine.

Kinghorn apporte son jeu au pied long, sa capacité à attaquer la ligne et sa vision dans le jeu large. Dupont, lui, reste le métronome, capable d’accélérer, de défendre, de jouer après contact.

Face à une équipe des Saracens réputée pour son organisation défensive et sa discipline tactique, ce duo peut créer des déséquilibres là où d’autres se cassent les dents.

Le plan toulousain derrière les choix forts

Le banc dit beaucoup de la stratégie. Mauvaka, Graou ou Brennan offrent à Toulouse des finisseurs capables d’augmenter l’intensité dans le dernier tiers du match.

Devant, le cinq de devant Ainu’u – Marchand – Aldegheri – Flament – Meafou promet un combat frontal, indispensable face à la puissance anglaise. Prêté par Toulouse, ce polyvalent première ligne de 123 kg explose en Pro D2En troisième ligne, Willis, Jelonch et Roumat forment un trio complémentaire : grattage, impact, volume de jeu. Un choix cohérent pour perturber les sorties de balle adverses.

Un triangle arrière pensé pour le très haut niveau

Avec Ramos à l’arrière, Delibes et Lebel aux ailes, Toulouse sécurise les ballons hauts et se dote d’armes létales en contre.

Ramos reste le patron du jeu au pied et de la gestion des temps faibles, pendant que les ailiers peuvent sanctionner la moindre approximation anglaise.

Au centre, l’association Chocobares–Costes mêle densité et lecture du jeu, un atout précieux dans un match qui se jouera aussi dans les zones étroites.

Un dimanche sous tension

Cette composition confirme les ambitions toulousaines dans cette Champions Cup. Pas de calcul : le Stade veut envoyer un message fort à l’Europe. Une victoire replacerait Toulouse en bonne position pour les phases finales et renforcerait son statut de favori crédible.

Côté anglais, l’annonce de cette équipe impose le respect. Les Saracens savent qu’ils affronteront un Toulouse au maximum de ses moyens, capable d’élever le rythme et l’intensité sur 80 minutes. La moindre approximation se paiera cash.

Cramont, Willis et Marchand, les chiens de talus du Top 14 made in ToulouseAvec cette composition, Toulouse assume pleinement son identité : du talent, de la puissance et des choix forts. Reste désormais à transformer cette promesse sur le terrain, face à un adversaire qui adore ce genre de rendez-vous.