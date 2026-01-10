On dirait un highlight du Super Bowl… mais c’est bien de la Pro D2 : l'éclair de 80m de Benmegal [VIDEO]

Essai supersonique en Pro D2 : Enzo Benmegal (Vannes) traverse tout le terrain face à Mont-de-Marsan et claque un bijou de 80 mètres en solitaire.

Ce vendredi soir, dans un stade de la Rabine bien garni, le public vannetais a assisté à un éclair venu de nulle part. À la 29e minute du match face à Mont-de-Marsan, Enzo Benmegal, 22 ans, a inscrit un essai dont on se souviendra longtemps.

À la réception d’un renvoi, l’ailier passé par le Racing 92 s’est offert un festival en solitaire : plaquages cassée, accélération, course de 80 mètres et défense laissée sur place. Résultat : essai d’anthologie et tribunes en feu. Un moment de pur frisson, comme le rugby sait en offrir.

Vitesse, timing… et une 2e accélération destructrice

Ce qui frappe dans cette action, ce n’est pas seulement la vitesse de Benmegal, mais sa capacité à lire le jeu en une demi-seconde. Dès la réception du ballon, il perçoit un déséquilibre dans la montée montoise, fixe un premier défenseur, puis s'infiltre au milieu de plusieurs adversaires, un brin médusés.

C’est ensuite que sa “seconde lame” fait la différence : une relance droite, mais surtout une deuxième accélération à 40 mètres de la ligne qui laisse trois chasseurs sur place.

BENMEGAL SUPERSONIQUE 🚀



Enzo Benmegal a encore frappé et inscrit un essai de 80m 🤯@RugbyClubVannes pic.twitter.com/UTOYUnVnnS — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) January 9, 2026

Un pur sprint à la NFL, façon touchdown, où la moindre hésitation défensive est punie. Son explosivité fait penser à des profils comme l'Américain Carlin Isles, ancienne terreur du circuit mondial à 7. Et dont la vitesse était exceptionnelle.

Un joueur passé par le Racing, qui explose à Vannes

Formé au Union Rugby Centre puis au Racing 92, où il a fait ses premières apparitions en Top 14 à 18 ans, Benmegal a rejoint Vannes en 2023. Auteur de 7 essais en 11 matchs de Pro D2 depuis le début de la saison, il s'impose peu à peu comme l’un des ailiers les plus tranchants du championnat.

Ce genre de réalisation confirme que le garçon a franchi un cap. Mesurant 1,79 m pour 81 kg, il combine centre de gravité bas et puissance explosive.

International U20 lors du Tournoi 2023, il continue de cocher les cases pour viser plus haut. Avec ce genre de performance, les clubs du Top 14 risquent de garder un œil attentif…

Une action qui coche toutes les cases

Longueur, prise d’initiative, vitesse, lucidité, finition… cet essai d’Enzo Benmegal a tout pour tourner sur les réseaux et finir dans les best-of de la saison.

Il incarne ce que le rugby moderne attend de ses ailiers : des dynamiteurs, capables de transformer une situation neutre en action de match. À Vannes, on savoure. Et on sait que ce gamin a encore une belle marge de progression.

À 22 ans, Benmegal ne fait que commencer. Mais s’il enchaîne ce genre de performances, la Pro D2 ne sera qu’un tremplin. Son essai face à Mont-de-Marsan est plus qu’un moment fort : c’est peut-être le début d’un virage dans sa carrière.