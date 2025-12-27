Ce club de Pro D2 rêve en grand : un All Black champion du monde visé, un étonnant projet proposé à North
Un choix stratégique pour l’ASBH. Miser sur l’impact de Fekitoa ou le projet long terme avec George North ?
Béziers voit grand pour son avenir. Fekitoa contacté, North courtisé : l’ASBH prépare un mercato décisif à un poste clé.

Selon les informations de Midi Olympique, Béziers explore une piste XXL pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine. Les dirigeants biterrois auraient récemment pris contact avec Malakai Fekitoa.

Le centre international néo-zélandais de 33 ans, champion du monde en 2015 avec les All Blacks est actuellement sous contrat avec le Benetton Trévise. Même en cas d’échec des discussions, il est acté que Fekitoa ne serait pas conservé en Italie à l’issue de l’exercice en cours.

Fekitoa, un solie CV pour la Pro D2

Pour Béziers, le simple fait de discuter avec un tel profil en dit long sur les ambitions. Passé par Toulon entre 2017 et 2019, Fekitoa reste une référence au poste de centre, capable d’évoluer en 12 comme en 13, avec ce mélange rare de puissance, de timing offensif et de science défensive. À Trévise depuis 2023, il continue d’apporter son expérience du très haut niveau, même si son temps de jeu est désormais plus mesuré. En Pro D2, un tel joueur ferait immédiatement figure de patron de ligne, autant sur le terrain que dans le vestiaire.

Une autre piste tout aussi prestigieuse : George North

Dans le même temps, l’ASBH aurait également transmis une offre à George North, actuellement à Provence Rugby. Le Gallois, 121 sélections avec le XV du Poireau et trois tournées avec les Lions britanniques et irlandais, s’est vu proposer un contrat de trois saisons : deux comme joueur, la dernière dans un rôle d’entraîneur.

Sur le plan sportif, North revient de loin. Arrivé blessé la saison passée à Aix, il avait néanmoins enchaîné 12 matchs sur la phase retour, dont le barrage et la demi-finale, tous comme titulaire. Cette saison, son temps de jeu est plus réduit avec seulement trois apparitions en Pro D2, mais toujours comme titulaire. À 33 ans, la question n’est pas tant le niveau que la capacité à enchaîner sur la durée.

Pourquoi Béziers doit trancher

Le timing n’est pas anodin. Béziers va perdre Taylor Gontineac, annoncé partant pour Castres, et une quinzaine de joueurs arrivent en fin de contrat. Le club, actuellement 13e de Pro D2, est à un tournant de son projet sportif. Recruter un nom comme Fekitoa ou North, ce n’est pas seulement renforcer un poste : c’est envoyer un message fort au vestiaire, aux supporters et à la concurrence.

Un tel recrutement pourrait aider Béziers à se repositionner dans la hiérarchie de la division. Sur le terrain, c’est la promesse d’un centre capable de fixer, de rassurer défensivement et de faire grandir les jeunes autour de lui. En dehors, c’est un levier d’attractivité énorme pour un club en quête de stabilité. 

Mais il va falloir faire des choix. Le poste de centre n'est sans doute pas le seul où Béziers souhaite se renforcer. Rien n’est encore signé, mais une chose est sûre : l’ASBH ne manque ni d’idées ni d’audace. 

