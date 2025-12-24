ESPOIRS. Toulouse au top, Clermont impressionne, l'UBB n'avance pas : le bilan de l'Elite 1 à la mi-saison

Découvrez le bilan à mi-saison des meilleurs jeunes du pays, pour savoir quelles équipes joueront les plays-off des espoirs élite et lesquelles leur maintien dans un mini-championnat à 8.

C'est donc la trêve un peu partout aux 4 coins des championnats rugbystiques de l'Hexagone. Si l'essentiel des divisions reprendront le week-end du 11 janvier après une belle coupure, il y en a une qui vient de poser tous ses congés annuels d'un coup.

Les Espoirs Élite ne reprendront en effet que le week-end des 21 et 22 mars 2026 ! Et ce après le Tournoi des 6 Nations U20, afin de permettre aux minots d'éviter les doublons comme leurs aînés du Top 14 les connaissent.

Ce sera pour l'occasion un nouveau championnat qui débutera, avec une nouvelle phase qualificative décomposée en 4 poules de 4 équipes, qui se jouera en 6 journées. À l'issue de celle-ci, les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de finale du championnat de France.

Découvrez ainsi le bilan à mi-saison des meilleurs jeunes joueurs du pays, pour savoir quelles équipes joueront les plays-offs des REICHEL ESPOIRS ELITE, et lesquelles se battront pour leur maintien dans un mini-championnat à 8.

Toulouse et Clermont au top, Toulon et Castres solides

Qualifiées pour certaines haut la main, pour d'autres in extremis, 16 équipes joueront donc pour accrocher une place en phases finales à partir de la fin-mars. La dernière journée a notamment permis à des équipes comme Pau ou Biarritz (promu d'Élite 2) d'accrocher leur place dans le haut du classement.

Idem pour le RCT - finaliste la saison dernière - grâce à une série de 3 victoires de rang et son bonus offensif décroché face au MHR le week-end dernier. Alors que des cadors comme Castres, Brive, mais surtout Clermont et le Stade Toulousain (9 victoires en 10 matchs pour ces derniers) étaient déjà assurés de conserver leur première place. Les Espoirs du Racing 92, de La Rochelle, de Paris, Bayonne, Lyon, Grenoble (qui possède le meilleur marqueur du championnat en la personne d'Hugo Avogadro, Aurillac, Perpignan et Montpellier y seront également.

Une poule de 8 pour le maintien

À l'inverse, ceux de l'UBB, d'Agen, de Béziers, du VRDR et d'Oyonnax seront dans la poule basse, qui déterminera les clubs qui se maintiendront en Élite 1 ainsi que les 2 descentes. Notez que malgré leurs 4 victoires de rang avant leur lourde défaite face à Toulouse (42 à 14), les jeunes de Colomiers payent aussi leur début de saison catastrophique.

Dans le même sens, les Espoirs des seuls clubs dont la structure professionnelle n'évolue pas dans les 2 élites françaises (Narbonne et Rouen, Nationale 1) ont logiquement souffert dans cette première partie de saison et joueront la phase de play-down. Dans laquelle Colomiers et Béziers pourraient faire figure d'épouvantail, si l'on en croît leurs dynamiques actuelles. Qui pourraient néanmoins être bien différentes, dans 3 mois...