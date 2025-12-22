VIDEO. Appuis, essai… Qu’a donné la première du phénomène (annoncé) du Stade Toulousain Heinz Lemoto ?
Heinz Lemoto a marqué contre Colomiers. Screenshot : Stade Toulousain Association
Présenté comme un phénomène dans la lignée du centre des Wallabies Joseph Suaailii, le jeune garçon a laissé apparaître de grosses qualités pour sa première en Espoirs.

Il n’a que 18 ans, est arrivé en France il y a quelques semaines et ne compte que 2 petits matchs en Espoirs Élite. Et pourtant, son nom commence déjà à être bien connu de ceux qui cherchent à suivre les potentiels grands joueurs de demain, bien-au-delà des frontières de la Haute-Garonne ou de l’Occitanie.

1,94 m, 109 kg : un joueur prometteur de 18 ans rejoint le centre de formation du Stade Toulousain1,94 m, 109 kg : un joueur prometteur de 18 ans rejoint le centre de formation du Stade Toulousain

Comment ? Grâce à la magie des réseaux sociaux, messieurs, dames. Depuis plusieurs mois et l’annonce de l’intérêt du Stade Toulousain pour lui, nombreuses ont été les vidéos d’Heinz Lemoto diffusées sur Instagram et compagnie. Présenté comme un phénomène dans la lignée du centre des Wallabies Joseph Suaailii, le jeune garçon y laissait apparaître de grosses qualités physiques notamment.

Dans les pas d’Emmanuel Meafou ?

Il faut dire qu’avec son physique de numéro 8 confirmé (1m94 et déjà près de 110kg), le gamin survolait la concurrence chez les jeunes, en Australie. Il n’en fallait pas plus pour que le web s’en empare, avant d’en remettre une couche la semaine dernière, au moment de l’annonce officielle de son intégration du centre de formation du Stade Toulousain.

VIDEO. 86kg vs 110kg : Antoine Dupont vous montre comment arracher le ballon à un guerrier géorgien sans forcerVIDEO. 86kg vs 110kg : Antoine Dupont vous montre comment arracher le ballon à un guerrier géorgien sans forcer

Marchera-t-il dans les pas d’Emmanuel Meafou, débarqué à Toulouse depuis l’Australie en 2018 avant de devenir le joueur que l’on connaît ? Deviendra-t-il un joueur Youtube du même acabit que le firent, au même âge, les Taniela Tupou, Kalyn Ponga ou Damian Willemse, avant de confirmer en pro ?

Une première en bonne et due forme 

Pour l’heure, l’Australien d’origine tongienne vient tout juste de connaître sa première titularisation avec les Espoirs du Stade Toulousain. Dans une équipe qui tourne bien, l’ancien des Penrith Panthers a bien contribué à la large victoire (42 à 14) des Rouge et Noir lors du derby face à Colomiers.

Via des vidéos filmées par des comptes présents au stade Ernest-Wallon ce week-end comme turnover.fr, on a pu voir que le 3ème ligne semblait en avoir pas mal sous la semelle. Dangereux sur chaque ballon qu’il a touché grâce à ses qualités physiques et notamment la puissance qu’il dégage dans ses imposants cuisseaux, Lemoto a fait mal aux Columérins.

Au-delà ses plaquages cassés et de ses attitudes offensives clairement issues du XIII, le numéro 8 a aussi marqué un essai sur une combinaison près de la ligne adverse. Une belle partie de la part de Lemoto, même si le joueur du match fut clairement l’ailier Jérémy Nemor. Et un match qui en appelle d’autres, désormais, avant de pouvoir prétendre à quoi que ce soit en équipe première, à un poste ultra-concurrentiel…

