VIDEO. 86kg vs 110kg : Antoine Dupont vous montre comment arracher le ballon à un guerrier géorgien sans forcer
Remplaçant au coup d’envoi face à Lyon, Antoine Dupont a été auteur de gestes de classe. Screenshot : Canal Plus
Samedi, Toulouse a donc répondu de la meilleure des manières à son actualité peu glorieuse, en glanant le bonus offensif sur la pelouse de Lyon. Et Dupont a fait du Dupont...

Trois semaines après son retour de blessure, on ne sait finalement pas exactement de quoi fut faite la rééducation unique d'Antoine Dupont. Si le monde entier a pu voir le joueur le plus sollicité de sa génération partir un coup en Suisse, un coup en Californie, un coup au Qatar, au niveau du spécifique, on n'en sait 3 fois rien. 

RUGBY. Préparé comme un cyborg, Antoine Dupont peut-il revenir (encore) plus fort qu'avant sa blessure ?RUGBY. Préparé comme un cyborg, Antoine Dupont peut-il revenir (encore) plus fort qu'avant sa blessure ?De notre côté, on miserait quand même pas mal sur le fait que le capitaine du XV de France a dû forcer sur le "rowing bûcheron" à la salle, ces derniers mois. La raison ? Son arrachage en fin de match face à Lyon, qui permis in fine au Stade Toulousain d'aller chercher le bonus offensif au bout d'une séquence où il remontait le terrain sur 60 mètres, samedi soir. 


Un arrachage de bûcheron


À la 80ème minute, alors que la sirène allait retentir, personne ne veut que le ballon sorte en touche et le LOU joue sa dernière possession, devant son public. Jusqu'à ce que, isolé dans le couloir des 15 mètres, Beka Saginadze fonce sur Dupont. 


Conscient de vouloir absolument récupérer la possession, le numéro 9 ne cherche donc pas à faire tomber le colosse géorgien mais plutôt à gagner le ballon. Ni une ni deux, "Toto" reste droit comme un i, attaque son opposant au ballon et lui arrache comme on enlèverait un paquet de bonbons à un gosse, malgré son physique de combattant poids-lourds à l'UFC (1m92 pour 110kg).  


Avant de gratifier le public de Gerland d'une délicieuse chistera main droite et à l'aveugle dans sa chute, qui atterrissait comme par téléguidage dans les bras de Thomas Ramos

Un essai de 60 mètres


Toulouse pouvait ainsi amorcer une ultime offensive et, 21 passes plus tard, aller inscrire l'essai du bonus offensif par le jeune Lucas Vignères, bien après la sirène (82ème).

La réponse du champion à sa prestation à Glasgow. Mais aussi à sa semaine très mouvementée, loin des terrains... 

  • AKA
    81405 points
  • il y a 36 minutes

Cette action est Représentative de la différence entre les 2 équipes. Caramba, encore raté! Les croches pattes des derniers jours les a rendus encore plus enragés, comment les empêcher d’aller chercher un autre Brennus??? 🤔

  • il y a 36 minutes

