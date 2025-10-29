Le Biarritz Olympique et une alliance 100 % Pays basque pour revenir sur le devant de la scène

AUPA BO, et peut etre plus encore dans le futur, Biarritz vient de signer un partenariat avec un autre club basque du côté espagnol de la frontière.

Il ne s’agit pas d’une fusion : il s’agit d’un partenariat signé entre le Biarritz Olympique et un autre club basque du côté espagnol. L’emblématique club de la région, relégué dans le ventre mou de la Pro D2 depuis maintenant quatre saisons, s’associe avec le club Ordizia Rugby Elkartea.

Située à plus de 80 km de Biarritz, la ville d’Ordizia abrite un club qui évolue en División de Honor depuis plus de vingt ans, soit le plus haut niveau espagnol.

Comme l’annonce le club de Biarritz dans son communiqué, ce partenariat est présenté comme un tremplin pour la formation basque, permettant aux jeunes joueurs de bénéficier de la dynamique impulsée par le B.O dans la région.

Ce partenariat marque le début d’une coopération ambitieuse autour de la formation et du développement des jeunes joueurs des deux structures [...] Dans le cadre de cet accord, des joueurs issus de la formation d’Ordizia pourront être intégrés à la dynamique du Biarritz Olympique, leur offrant ainsi l’opportunité d’évoluer dans un environnement de haut niveau, tout en poursuivant leur progression dans un cadre structuré et compétitif.



Communiqué du Biarritz Olympique





Le B.O vers un projet de franchise Basque ?

Longtemps évoqué par les deux historiques de la région, Bayonne et Biarritz, le projet de fusion n’a cessé de faire l’objet de discussions ces dernières années. En 2015, les deux clubs se retrouvent en Pro D2. Les deux comités directeurs entament des discussions pour une hypothétique fusion, mais ce sont bien les Biarrots qui refusent finalement.

Depuis, l’Aviron Bayonnais s’est hissé jusqu’à la course aux phases finales de Top 14 sous les ordres de Grégory Patat. Grâce à un recrutement ciblé sur certains enfants du club, Bayonne est clairement de retour au premier plan. Son voisin biarrot végète malgré un effectif pléthorique, pétri de talents et d’anciennes étoiles.

Sous la houlette de Boris Bouhraoua, c’est pourtant la même stratégie qui semble avoir été mise en place, avec les retours au bercail d'Alban Placines, Yann Lesgourgues et Mathieu Acebes, ou encore avec les arrivées de Thomas Dolhagaray, Sam Spring ou Jules Even, tous issus des clubs des alentours.

PRO D2. Placines, Acébès… après un été mouvementé, quel XV de départ pour le Biarritz Olympique ?

Le Pays Basque Espagnol : un vivier de talent sous côtés

D'ailleurs, si on regarde de plus près, Biarritz possède un véritable vivier de clubs amateurs et semi-professionnels aux alentours. Outre les Saint-Jean-de-Luz, Tyrosse et Anglet, Biarritz peut s'appuyer sur près d'une dizaine de clubs basco-espagnols. Parmi eux, deux évoluent au plus haut niveau :