PRO D2. Placines, Acébès… après un été mouvementé, quel XV de départ pour le Biarritz Olympique ?

Avec un recrutement axé JIFF et amour du maillot, le club basque repart presque de zéro après une saison passée mitigée. Voici à quoi pourrait ressembler le XV type de Biarritz.

Au terme d'une saison 2024-2025 mitigée sportivement, avec une 9e place au classement final, le Biarritz Olympique a vécu une intersaison mouvementée. Tant au niveau du nombre de changements dans l'effectif que de l'incertitude sur le championnat dans lequel jouera le BO en 2025-2026.

Finalement, ça sera bien en Pro D2. Alors, pour se relever et relancer un club historique, les dirigeants ont fait le ménage. Peu de départs de cadres et des arrivées solides, voici à quoi pourrait ressembler le XV type de Biarritz en 2025-2026.

Un grand remue-ménage : 15 départs, 12 arrivées

Le BO fait des changements dans son effectif, ou du moins effectue un grand dégrossissement. Avec pas moins de 15 départs, c'est près d'une équipe entière qui quitte le club.

Il ne s'agit pas de titulaires indiscutables du BO qui s'en vont. Même si les départs de Dzmanashvili, Matthews, Motoc, Ma'afu et Vergnaud sont une perte pour la rotation. Voici les départs à Biarritz :

Côté recrutement, le BO s'est aussi montré actif afin de combler tous ces départs. Ce sont donc 12 joueurs qui débarquent dans le Pays Basque. Le club a réalisé de beaux coups avec notamment les habitués du Top 14 Bourdeau, Placines et Lesgourgues. Voici les recrutements à Biarritz :

Un pack renforcé par le Top 14

Au niveau de la première ligne, peu de changements a priori, même s'il y a eu beaucoup de départ. Car Plantier, déjà présent, apparaît comme être le seul gaucher de métier. Il devrait tourner avec El Fakir et Nutsubidze même si les deux sont utilisés pour leur polyvalence des deux côtés de la mêlée. Et justement à droite, le poste devrait être disputé entre Tukuadu et Pirlet, même si le second cité, arrivé de Colomiers, a davantage joué la saison passée dans un club qui tournait mieux.

Au talon, peu de surprises. Yohan Beheregaray occupe la position avec brio et fiabilité. Zonzogni apportera de la densité à un poste où Martinez est déjà présent également. La deuxième ligne devrait associer les expérimentés Fa'asalele et Fortuin, la recrue sud-africaine. Le jeune Ellande Sanderson pourrait, quant à lui, gratter du temps de jeu.

En troisième ligne, avec les arrivées en provenance de l'élite d'Alban Placines et Rémi Bourdeau, difficile de croire qu'ils ne seront pas alignés. Ils devraient l'être en compagnie de l'international suisse Jessy Jegerlehner. Dans la rotation se trouvent aussi les jeunes Hébert, Hourcade et Imas qui toquent à la porte.

Acébès et David toujours présents

En provenance de Bordeaux, l'expérimenté Yann Lesgourgues devrait briguer le poste de demi de mêlée, en rotation avec Aurrekoetxea et Biscay. À noter également la présence du très jeune Anoa Laurent (18 ans), qui a déjà gratté du temps de jeu la saison passée et pourrait continuer à le faire. Thomas Dolhagaray est bien installé à l'ouverture, suppléé par Edgar Retière.

Au centre, le Gallois Tyler Morgan devrait être titulaire. Sujet aux blessures la saison dernière, Jules Even pourrait tout de même occuper la place au centre s'il est épargné. Yann David est toujours présent dans cet effectif, tandis que Sam Spring aura son mot à dire, comme Yohan Tapie qui est souvent apparu en fin de saison dernière.

Bien installé à ce poste, Zach Kibirige devrait continuer à faire parler ses cannes sur une aile. Accompagné de Mathieu Acébès, le couteau suisse des lignes arrières Biarrotes et leader dans un groupe. Ce dernier pourrait aussi dépanner au centre en cas de besoin. Kylian Jaminet est, lui aussi, parfaitement installé à son poste de 15.

