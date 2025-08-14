23 ans, 40 sélections, Niniashvili ne débarque pas à La Rochelle dans la peau d'un novice mais d'un cadre en puissance

À 23 ans, 40 sélections et déjà un titre européen, Niniashvili débarque à La Rochelle avec une ambition claire : marquer lui aussi l’histoire du club.

Davit Niniashvili n’a que 23 ans mais déjà un CV qui ferait rougir plus d’un arrière chevronné : 40 sélections avec les Lelos, quatre saisons dans l’élite française, 73 matchs au compteur et une Challenge Cup soulevée avec le LOU en 2022. Cet été, l’arrière polyvalent formé au Khvamli RC en Géorgie a choisi de quitter Lyon pour rejoindre les rangs maritimes. Et autant dire que les Rochelais n’ont pas recruté n’importe qui.

Une ferveur qui l’a marqué

Le Géorgien garde un souvenir marquant de ses duels contre le Stade Rochelais, comme il le confie sur le site du club. « Quand j'ai joué l'année dernière contre le Stade Rochelais, j’ai trouvé que c'était magnifique car le Stade était complet. J'aime bien quand les supporters sont derrière l'équipe, ça lui donne plus d'énergie. On sent cette ferveur, même dans le groupe. » De quoi rendre son adaptation plus douce dès son arrivée sur la côte atlantique. TOP 14. Pas à La Rochelle pour faire de la figuration, mais pour en être le futur patron ? Nolann Le Garrec dévoile ses ambitionsIl ne cache pas que l’accueil a été facilité par quelques visages familiers. « Je connaissais déjà Will, Thomas, Nolann, Levani... forcément ça aide. Il y a aussi Nikolosi Sutidze et Aleksandre Kuntelia qui m’ont aidé pour mon installation. Ils m’ont montré le centre-ville et m’ont expliqué le fonctionnement du club. »

L’ambition dans le viseur

S’il a choisi La Rochelle, ce n’est pas pour faire du tourisme. « Mon objectif est de faire tout ce que je peux pour aider l’équipe. Et ensuite, je veux gagner des titres ! » Après Lyon, où il a décroché son premier trophée majeur, l’arrière vise plus grand : Top 14 et Champions Cup. « C’est un grand club qui a l'ambition de gagner… et moi aussi c'est mon rêve ! »

Capable d’évoluer à l’arrière, à l’aile, voire à l’ouverture, Niniashvili n’est pas du genre à se prendre la tête sur son numéro de maillot. « Pour moi, le numéro que j’ai dans le dos n’a pas d’importance. J'aime tous les postes… ce que je veux, c’est donner mon maximum pour l'équipe. » Avec la retraite du vétéran Brice Dulin, le Géorgien devrait avoir beaucoup de temps de jeu à l'arrière. Et pourrait bien devenir le taulier avec le maillot floqué du numéro 15.

Un profil taillé pour Deflandre

Explosif, rapide, puissant, l’international géorgien colle parfaitement à l’ADN rochelais : du jeu direct, des accélérations tranchantes et un engagement total. Les supporters devraient vite l’adopter, tant son style colle à la ferveur de Deflandre. VIDEO. Top 14. Davit Niniashvili met le feu à la défense du MHR et le LOU remporte un succès précieux !Avec Niniashvili, La Rochelle s’offre un joueur capable de débloquer un match sur une inspiration. Le genre de profil qu'aime Ronan O'Gara, même s'il sera le premier à le recadrer. Et le garçon ne compte pas se contenter de faire de la figuration. « Je veux jouer, prendre le ballon, accélérer et c’est tout. Je fais mon job, là où on me demande de le faire. »