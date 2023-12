VIDEO. Top 14. Davit Niniashvili met le feu à la défense du MHR et le LOU remporte un succès précieux !

Ce samedi, le LOU a décroché un précieux succès aux dépens de Montpellier. Le Géorgien Davit Niniashvili a fait parler ses cannes pour inscrire un essai décisif.

Ce samedi, le LOU a décroché un précieux succès aux dépens de Montpellier. Dans ce match sous tension entre deux équipes mal classées en Top 14, tout a failli basculer en fin de partie. Mais le drop de Carbonel a fui les perches au grand dam des supporters du MHR.

Avant cela, l'ouvreur héraultais avait porté son équipe avec un essai à la 35e où il a profité d'un ballon cafouillé dans les 22 mètres pour prendre à défaut la défense locale. Mais aussi avec deux pénalités à la 19e puis au retour des vestiaires.

Du côté du LOU, on a bien démarré la rencontre avant de voir Montpellier accélérer avec la réalisation du talonneur Vano Karkadze à la 26e. En effet, les locaux ont inscrits deux essais coup sur coup juste après le quart d'heure.

Il faut dire qu'à ce moment-là, les visiteurs évoluaient à 13 après les deux cartons jaunes de Williams puis Nouchi. La biscotte du second a d'ailleurs suivi un essai de pénalité accordé aux Lyonnais.

Dans cette configuration, il était bien plus facile pour les joueurs du LOU de trouver des espaces. Et il n'en faut pas plus à des joueurs comme Davit Niniashvili pour mettre le feu à la défense.

C'est ce qu'il a fait à la 21e en prenant à contre-pied un premier défenseur puis un second sur les appuis avant de plonger en Terre promise. Un essai qui sera finalement décisif au regard du score final, 20 à 18.

Grâce à ce précieux succès, le LOU compte désormais huit longueurs d'avance sur Montpellier, toujours lanterne rouge du classement. Coup d'arrêt pour le MHR qui avait pourtant remporté ces deux matchs de Champions Cup avant de dominer Castres en Top 14 pour un premier succès en championnat depuis août.