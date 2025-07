TOP 14. Formation, patience… Comment le RCT compte aller (encore) plus haut sans recruter des masses ?

Dans un but de formation, de construction et d’économies parfois, staff toulonnais compte grandement sur ses jeunes, au cœur de son projet actuel.

En cette semaine de reprise pour le RCT, c’est tout naturellement que le patron du rugby toulonnais Pierre Mignoni s’est présenté face à la presse. L’occasion d’évoquer la saison à venir, les recrues, la stratégie, et les solutions pour arriver à bon port.

Pourtant, malgré les les ambitions élevées de Toulon, les recrues ne vont pas défiler comme LBB enfile les essais, cet été. En effet, le club varois ne compte que 7 recrues pour l’heure, alors qu’une dizaine de joueurs s’en sont allés.

TOP 14. À Toulon, Mignoni relance la machine avec un savant mélange de jeunesse et d’exigence

En cause, le marché qui demeure à flux tendu en ce moment, surtout au poste de centre auquel le RCT tenait absolument à dégoter un gros poisson pour remplacer Fainga’anuku. C’est ainsi que plutôt que de se précipiter, le club au muguet travaille avec patience sur un cycle de plusieurs saisons.

"On a essayé de les pallier (les départs) et, on l’espère, d’améliorer encore et toujours le niveau de l’équipe, explique Mignoni. Tout en intégrant notre jeune garde qui pousse, comme on l’a vu cette saison avec la finale des Espoirs.

Raison pour laquelle seul un centre (Juan Brex) va débarquer au pied du mont Faron prochainement, en attendant que le très courtisé italien Tommaso Menoncello soit en fin de contrat à Trévise.

La jeunesse au pouvoir

Dans un but de formation, de construction et d’économies parfois, staff toulonnais compte donc grandement sur ses jeunes, au cœur de son projet actuel. Et pour cause, les Espoirs du RCT font partie des meilleurs de leur génération, à l’image de leur saison dernière magnifique, conclue par une défaite en finale face à l’UBB.

On n’a pas recruté à certains postes car on se nourrit aussi de nos Espoirs. Le but est de remplir notre effectif avec des jeunes qui ont le niveau. Et ces joueurs-là ont le niveau.

C’est ainsi qu’au milieu des stars et des cadres qui ont rempilé pour encadrer (Ivaldi et Sinzelle), de nombreux minots flirtant tout juste avec la vingtaine devraient prendre de l’ampleur, en 2025/2026. Comme le géant Corentin Mézou (20 ans, 2m04), le remuant Joe Quere-Karaba, souvent avec France 7 la saison dernière ou Oliver Cowie, cet excellent centre/ailier de 20 ans au gabarit généreux (1m93 pour 99kg), sur lequel Pierre Mignoni compte beaucoup.

Fin de l’hégémonie toulousaine : et si la finale ESPOIRS révélait le vainqueur du Top 14 ?

Quand Marius Domon et Patrick Tuifua pourraient définitivement changer de statut, alors qu’au poste très concurrentiel de 3ème ligne, le pur numéro 8 Mikheili Shioshvili devrait rapidement être aperçu chez les pros. Joueur très puissant, le Géorgien (19 ans, 1m89 pour 115kg) qui vient de disputer le Mondial U20 est encore une force brute qu’il faut polir. Mais avec sa jeunesse montante et son socle solide, le RCT semble armé pour bâtir…