TOP 14. À Toulon, Mignoni relance la machine avec un savant mélange de jeunesse et d’exigence

Après une saison frustrante, Toulon repart au combat avec un effectif rajeuni, une préparation studieuse et un objectif clair : les phases finales.

C’est une rentrée studieuse à laquelle ont assisté plusieurs centaines de supporters, ce mardi matin, au Campus RCT. Sous le cagnard toulonnais, les Rouge et Noir version 2025-2026 ont retrouvé les terrains, sous les ordres de Pierre Mignoni, Sergio Parisse et consorts. Et si la veille avait déjà marqué le retour à l’entraînement, cette session ouverte au public avait tout d’un premier rendez-vous avec les fidèles.

Des recrues attendues et des jeunes à l’honneur

Les fans ont pu découvrir les nouveaux visages d’un effectif largement remanié. Parmi les recrues : Zach Mercer, Patrick Tuifua, Mathis Ferté, Matéo Garcia, Clovis Le Bail ou encore le Géorgien Nikoloz Narmania. Mais aussi plusieurs jeunes du centre de formation, à l’image du prometteur Fabio Zingone.

"On se nourrit aussi de nos Espoirs", a assumé Mignoni. Certains postes n’ont pas été doublés volontairement pour laisser la place aux jeunes, après leur belle saison conclue en finale du championnat Espoirs.

Mercer en fer de lance, Nonu en doyen

Le départ de cadres comme Isa, Biggar ou Fainga’anuku a été digéré, et le club mise sur des profils "différents" pour les remplacer. Le plus attendu ? Zach Mercer, bien sûr. Le numéro 8 anglais revient d’une blessure au genou, mais a déjà montré sur les premiers ateliers qu’il n’avait rien perdu de sa dextérité. Il aura pour mission de faire oublier Isa tout en apportant sa science du jeu et sa vision ballon en main.

Derrière lui, la jeunesse pousse, mais reste encadrée par des anciens solides : Sinzelle a rempilé, Ivaldi est expérimenté, et Ma’a Nonu, 43 ans au compteur, reste une voix forte du vestiaire. "Il est là pour aider les jeunes à être meilleurs que lui", a lancé Mignoni. Tout est dit.

Objectif : top 4 et constance mentale

Le club ne s’en cache pas : il veut rejouer ces matchs qui comptent. Traduisez : retour en demi-finale de Top 14, et au moins un quart de Champions Cup. Pour cela, il faudra gommer les trous d’air vus la saison passée. Et pour Mignoni, le mental est la priorité : "Il nous a manqué de l’endurance mentale. Je vais être intransigeant là-dessus."

Pas question donc de se cacher derrière le rajeunissement de l’effectif. Le groupe veut progresser, et vite. Et comme l’a résumé Emmanuelli, "quand on rejoue régulièrement ce genre de matchs, on finit par les gagner."

Une montée en puissance à suivre

Les internationaux, eux, ne reprendront que le 18 août, après leurs campagnes estivales. D’ici là, les automatismes auront le temps de se construire, et la préparation de se durcir. Objectif : être prêt le 6 septembre, jour de la reprise du Top 14. Et ne pas rater le train cette fois.

Le message est passé. À Toulon, place au travail.