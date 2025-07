TOP 14. Retour du patron, 3e ligne XXL : le nouveau visage de l'USAP en 2025-2026 est alléchant !

Auteur d'un gros recrutement, l'USAP pourrait bien être la surprise de la prochaine saison de Top 14. Voici l'équipe type que pourrait aligner Franck Azéma.

Ce Perpignan là peut faire peur à de nombreuses équipes de Top 14. Car avec le recrutement effectué par l'équipe managé par Franck Azéma, l'USAP peut, peut-être, oublier le fond du classement. À condition tout de même de mettre les ingrédients pour. Voici à quoi pourrait ressembler le XV type de Perpignan la saison prochaine.

L'arrivée de la star Ritchie, le retour du Jedi Tedder

En plus de son recrutement très intéressant, l'USAP ne perd pas tant d'éléments indispensables au groupe. Ali Crossdale et Louis Dupichot, précieux dans la rotation sur les lignes arrières, s'en vont. Mais Perpignan possède de la ressource dans ces domaines. Le surpuissant, et âgé, Naqalevu part également. Tout comme Valentin Delpy, qui a terminé son prêt au pied des Pyrénnés et enchaîne avec un autre à deux pas de chez lui, à Colomiers. Voici les départs de l'USAP :

Sur le plan des arrivées, en revanche, l'USAP voit débarquer du lourd. Du très lourd ! L'international écossais Jamie Ritchie (61 sélections) pose ses bagages à Aimé-Giral. En 3e ligne, ce sont Diaby, Yato et Le Corvec qui renforcent également ce secteur. Une densité énorme qui en fait l'une des meilleures du Top 14. Comme Luke Skylwaker dans Star Wars, Tristan Tedder effectue son retour dans son jardin, là où il s'était révélé. Malgré le nouveau centre d'entraînement, il est comme chez lui et est déjà le patron de Perpignan. Voici les recrues de l'USAP :

Énorme densité en 3e ligne

En première ligne, Azéma devrait s'aligner sur le nouveau capé avec les Bleus,Giorgi Beria, Kieran Brookes de l'autre côté de la mêlée. Seilala Lam et Ignacio Ruiz devraient se partager le poste de talonneur. Si le Samoan avait l'avantage jusque-là, son âge avancé devrait permettre à Ruiz d'obtenir un plus grand temps de jeu, et à la recrue Malolo d'intégrer la rotation.

Grand espoir du poste, Posolo Tuilagi aura sa place réservée en deuxième ligne. Avec la densité un cran derrière, présente à Perpignan, certains devraient descendre dans la cage comme Van Tonder ou Yato. Sans oublier, au poste, Mathieu Tanguy et Tristan Labouteley notamment.

La troisième ligne sera le plus gros casse-tête d'Azéma et de son staff. Avec une telle densité, difficile de faire des choix. Ritchie sera, évidemment, titularisé, vu ses qualités et son statut. Certainement accompagné du patron de devant, Lucas Velarte, et du très intéressant Joaquin Oviedo. Avec encore, Noé Della Schiava et Patrick Sobéla en réserve, ainsi que les recrues Le Corvec et Diaby.

Tedder à l'ouverture ou à l'arrière ?

S'il revient avec le statut de chouchou d'Aimé-Giral, Tristan Tedder devrait être titularisé dans cette équipe. Mais où ? À l'ouverture ou à l'arrière ? Tommaso Allan déjà bien installé en 10, devrait conserver son poste, aligné avec Écochard ou Hall à la charnière.

Le capitaine Jeronimo de la Fuente aura une belle place au centre, associé à Alivereti Duguivalu. S'il doit se revenir de sa blessure qui l'a éloigné des terrains durant presque toute la saison dernière, Paia'aua pourrait bien entrer dans la concurrence au centre. Sans oublier Buliruarua.

Tavite Veredamu et Jefferson-Lee Joseph possèdent, quant à eux, un boulevard sur les ailes. Avec Allan à l'ouverture, Tedder devrait donc prendre place à l'arrière, comme il l'avait tant fait durant son premier passage à Perpignan.

Perpignan 2025-2026 1 Beria 2 Ruiz 3 Brookes 4 Van Tonder 5 Tuilagi 6 Velarte 8 Oviedo 7 Ritchie 9 Hall 10 Allan 11 Joseph 12 De La Fuente 13 Duguivalu 14 Veredamu 15 Tedder

