Lions Britanniques. Dan Sheehan saute au-dessus d'un adversaire pour marquer : est-ce vraiment autorisé ?

Sautant au-dessus du plaqueur pour marquer, Dan Sheehan a fait preuve d'ingéniosité et de malice avec les Lions. Mais avait-il vraiment le droit de le faire ?

C'est une scène qui a détonné durant le deuxième affrontement entre les Lions britanniques et irlandais, et les Wallabies ce week-end. Sur une pénalité à 5 mètres, Dan Sheehan décide de jouer à la main. Et pour éviter le plaquage de son adversaire, il plonge au-dessus de lui et aplatit dans l'en-but.

Dan Sheehan qui se transforme en kangourou pour marquer le premier essai du match !



Alors, est-ce un saut interdit par-dessus le plaqueur ou simplement un plongeon légal ? pic.twitter.com/ECICOza8QD — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) July 26, 2025

La question de pose donc automatiquement de savoir s'il avait le droit de faire ça. Et malgré le règlement de World Rugby, la réponse n'est pas si claire et laisse libre à l'interprétation de l'arbitre.

Interdit de "sauter sur un plaqueur"

D'après la règle 9.11 de l'instance internationale, "les joueurs ne doivent rien faire qui soit imprudent ou dangereux pour autrui, y compris [...] se jeter ou sauter sur un plaqueur." Et d'après le journaliste Gauthier Baudin, cela stipule également sauter par-dessus un adversaire.

Sauf que, il y a quelques années, une précision avait été apportée. Elle prenait en compte deux exemples qui avaient beaucoup fait parler. Le premier, en Super Rugby, Pita Gus Sowakula saute par-dessus Aaron Smith en sortie de mêlée avant d'aplatir. Le second, durant le Tournoi des 6 Nations, Jonny May, en bout de ligne, réalise une acrobatie pour éviter le plaquage de son adversaire et la touche par la même occasion.

Wait a minute. Was Pita Gus Sowakula a pro hurdler in his past life? 😵#CHIvHIG #SuperRugbyPacific pic.twitter.com/BHwbYlifvQ — Super Rugby Pacific (@SuperRugby) February 19, 2022

Dans le premier cas, World Rugby estime que "sauter pour éviter un plaqueur potentiel est du jeu dangereux", notamment car il y a une reprise d'appui avant d'aplatir. Une action similaire à celle de Sowakula doit désormais être sanctionnée par une pénalité à l'encontre du porteur de balle.

À la libre interprétation de l'arbitre

Pour le cas May, l'instance prend en compte la "grande habileté et dextérité de la part du joueur." Elle conclut que, en cas d'absence "d'élément de jeu dangereux", notamment car il plonge dans l'en-but et qu'il n'y a pas de reprise d'appui avant d'aplatir, l'action est légale. Mais World Rugby insiste sur le fait que "les officiels de match doivent faire preuve de jugement", afin de déterminer s'il y a action dangereuse ou non. On laisse donc libre interprétation à l'arbitre. Mais une précision est apportée en toute fin :

Si un joueur est considéré comme ayant quitté le sol pour éviter un plaquage ; ou pour sauter par-dessus un plaqueur potentiel, il s'agit d'un acte de jeu dangereux et il doit être sanctionné en conséquence.

L'arbitre de la rencontre entre les Lions et l'Australie a certainement estimé que l'action de Sheehan est légale. Car le talonneur ne reprend pas d'appui avant d'aplatir et que les défenseurs wallabies sont très bas avant de le plaquer. Mais l'action va tout de même à l'encontre de la dernière précision. Le cas est donc flou, et World Rugby n'a pas communiqué sur ce sujet afin d'apporter une clarification.

