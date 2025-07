RUGBY. World Rugby monte au créneau pour défendre ses arbitres après le 2e test des Lions

Face à la tempête provoquée par la fin du 2e test entre Lions et Wallabies, le boss de World Rugby sort du bois.

À Melbourne, devant 90 000 personnes, le deuxième test entre les Lions et les Wallabies a basculé dans les derniers instants. Et dans la controverse. L’essai de la gagne pour Hugo Keenan ? Il aurait dû être annulé, selon de nombreux observateurs australiens, pour un déblayage litigieux de Jac Morgan. La fédération australienne grince des dents, Joe Schmidt est furax. Mais Alan Gilpin, patron de World Rugby, ne tremble pas.

Une séquence brûlante

Le scénario est digne d’un thriller. Menés 23-5, les Lions remontent au mental. À la 77e minute, touche sur les 50 mètres. Puis, une séquence interminable. Près de huit minutes de combat acharné. Jusqu’à l’essai d’Hugo Keenan. L’action est révisée : Carlo Tizzano est en position de grattage, Jac Morgan arrive en déblayage et percute l’Australien au cou. Contact haut ? Déblayage licite ? Le débat est lancé. Pour l’arbitre italien Andrea Piardi et son TMO français Éric Gauzins, pas de faute. Essai validé. Et victoire des Lions.

L’Australie s’estime flouée

À la sortie du match, Joe Schmidt ne mâche pas ses mots. Pour lui, c’est une erreur d’arbitrage flagrante qui remet en question la sécurité des joueurs. Phil Waugh, boss de Rugby Australia, va plus loin : il réclame des comptes à World Rugby. Une demande d’“accountability” - autrement dit, de responsabilité.

Gilpin calme le jeu sans se renier

De passage à Sydney pour le lancement de la billetterie de la Coupe du monde 2027, Alan Gilpin n’a pas évité le sujet. Et il a soutenu sans détour ses arbitres.

“Il n’y a pas de fonction plus exposée sur un terrain. Et pourtant, nos arbitres font un travail remarquable sous une pression immense.”

Il rappelle que les décisions sont systématiquement revues après match, avec les entraîneurs et les différents acteurs. Et s’il ne commente pas publiquement les faits de jeu, cette fois, l'enjeu autour du match justifiait un message clair : le staff arbitral n’a pas fauté.

“Les émotions sont vives, et c’est normal dans un tel match. Mais nous soutenons pleinement l’équipe arbitrale en question.”

Un message pour les Wallabies et pour le public

Alan Gilpin ne veut pas d’un feuilleton qui ternit l’image du rugby. Et encore moins d’un procès permanent de l’arbitrage. Il déplore que l’engagement de World Rugby pour la sécurité des joueurs soit remis en cause à travers cet épisode.

“Nous avons énormément travaillé sur ce sujet. Dire que cela prouve un manque de considération pour le bien-être des joueurs est injuste.”

Pas de remise en question de Piardi, ni de sanction envers Morgan.