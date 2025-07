RUGBY. De Messi à Beyoncé, Antoine Dupont relativise sa vie post-Jeux Olympiques et sa notoriété

Près d’un an après avoir gagné la médaille d’or avec France 7 aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont est revenu sur sa notoriété fulgurante.

Entre la Coupe du monde 2023 et les Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont est rapidement passé de référence rugbystique à personnage public. Sur cette période qui a duré moins d’un an, le joueur du Stade Toulousain, déjà très apprécié des fans de ballon ovale, est devenu l’une des personnalités préférées des Français.

Preuve en est, en 2023, il avait été la deuxième personnalité publique ayant généré le plus de recherches sur Google. Seul le footballeur Kylian Mbappé l’a dépassé sur cette année civile. En 2024, il était la huitième personnalité préférée des Français, selon un sondage réalisé par l’IFOP. Si l’on ne comptait que les sondés masculins, il était d’ailleurs en tête du classement.

Pas vraiment de Dupont mania ?

Cependant, cette ferveur nationale n’est pas du genre à impressionner l’homme originaire du village de Castelnau-Magnoac. Preuve en est, ce dernier a tenu à relativiser sa popularité lors d’une interview accordée au Parisien, publiée ce vendredi 26 juillet. En voyage au Japon, il a montré qu’il semblait avoir les pieds sur terre, malgré l’attention qu’il concentre sûr et en dehors des terrains.

À l’autre bout du monde, Antoine Dupont se confie et affirme qu’il “garde du recul”. “Vendredi, j’étais à Castelnau pour voir ma famille, samedi au mariage d’un ami d’enfance, et lundi au Japon avec LVMH et Louis Vuitton. Je n’ai aucun mal à passer de l’un à l’autre, j’ai besoin de cet équilibre. Je l’apprécie parce que c’est épisodique”, assure-t-il. Il complète ensuite son propos en affirmant que ces expositions publiques ne sont pas déplaisantes : “Je suis curieux, et j’aime découvrir de nouvelles choses.”

En tant qu’ambassadeur, le Toulousain argue que cette nouvelle dimension médiatique ne l’empêche “pas d’avoir une vie normale”. “J’essaie de faire rayonner la France et le rugby. C’est magnifique”, ponctue ainsi Antoine Dupont. Par ailleurs, pour lui, il n’est toujours pas devenu une célébrité d’ampleur. Cette dimension internationale, le demi de mêlée la conteste et argumente à ce sujet :

J’ai conscience que j’ai une certaine notoriété en France. Mais le mot star, ça veut tout et rien dire. Quand on se retrouve à côté de Jay Z et Beyoncé, on n’est plus une star. C’est une question d’échelle. Il y a des sports mille fois plus médiatisés que le rugby, des joueurs qui ont fait des carrières plus riches et plus longues que la mienne…”

Par ailleurs, le capitaine du XV de France confie que sa notoriété amène à quelques moments insolites, mais aussi à des rencontres uniques. Entre autres, il évoque la discussion de plus d’une vingtaine de minutes qu’il a pu avoir avec l’Argentin Lionel Messi, il y a quelques mois. “On a pu discuter une vingtaine de minutes, c’était improbable. J’admire la carrière qu’il a eue, surtout sa longévité. Pouvoir être aussi bon aussi longtemps, on l’a rarement vu, mais lui, Ronaldo, Federer, Nadal, LeBron nous ont habitués à cela”, argue-t-il au sujet du champion du monde et octuple Ballon d’Or.

Entre deux séances de rééducation et de remise en forme, le joueur du Stade Toulousain en profite donc pour vadrouiller et vivre des expériences uniques. Une nouvelle vie qui ne semble pas le combler ou le déprimer, jamais dans un extrême ou dans l'autre. Avec les pieds sur terre, Antoine Dupont prend les choses comme elles viennent et s’adapte (avec brio). D'ici à quelques mois, on espère le voir en faire de même sur les pelouses de Top 14 et sous les couleurs du XV de France.

