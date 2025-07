TRANSFERT. TOP 14. Ni Sud-Africain, ni Australien, ni Néo-Zélandais… il a pourtant tapé dans l’œil du Stade Rochelais

Le Stade Rochelais continue de miser sur l’avenir. Mais c'est bien au-delà des frontières de l'Hexagone que les recruteurs du président Merlin ont regardé.

19-year-old Russian forward Kirill Fraindt has signed a 2-year deal with a French Top 14 club. A product of Enisei-STM, he can play both lock and flanker. One of the most promising young players from Russia.@T2Rugby pic.twitter.com/mum9w2S1c1