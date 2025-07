Décryptage. Comment expliquer l’échec de la touche du XV de France contre les All Blacks ?

Contrairement au premier test, les avants du XV de France n’ont pas existé en conquête face aux All Blacks, notamment dans le secteur de la touche.

Si le premier test des Bleus a insufflé un vent d’espoir concernant la suite de la série en terres néo-zélandaises, ce deuxième match à Wellington a laissé une autre impression, bien plus imprécise. La conquête tricolore a été mise à mal durant l’ensemble de la rencontre. Un sentiment qui s’est dessiné dès la sixième minute, avec une première touche perdue, contrée par Tupou Vaa'i, suite à un lancer trop bas de Gaëtan Barlot. Une action qui a donné le ton de ce match, dans lequel les Français se sont montrés bien moins efficaces et pragmatiques, en ratant trois touches et en subissant les mauls des hommes de Scott Robertson.

Un manque de repères logique avec de nouveaux capés, mais aussi un manque d’agressivité qui ont permis aux triples champions du monde de poser tranquillement leur jeu dans cette opposition. Une domination globale, parfaitement illustrée par la touche et les trois essais inscrits suite à cette phase de jeu.

Des All Blacks plus aériens… et plus puissants

L’unique changement concernant le huit de devant de la composition néo-zélandaise était le remplacement du capitaine Scott Barrett par Patrick Tuipolotu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur des Blues d’Auckland a été précieux lors de cette rencontre. Le seconde ligne a apporté toute sa puissance dans ce pack All Black. Son apport s’est fait ressentir en mêlée, sur les mauls, mais aussi dans le jeu courant. Associé à Fabian Holland (né aux Pays-Bas) et à Tupou Vaa'i, la Nouvelle-Zélande possédait trois joueurs pouvant évoluer en seconde ligne dans son quinze titulaire. Un choix stratégique payant, puisque la hauteur et la puissance de ces joueurs ont déréglé l’alignement français. Tupou Vaa'i a d’ailleurs réalisé une seconde belle performance dans ce rôle de numéro six, à l’instar d’un Peter-Steph du Toit chez les Sud-Africains.

Menés par sa seconde ligne, les All Blacks ont mis énormément de pression dans les airs, contrant deux ballons et obligeant Gaëtan Barlot à forcer son lancer dans des zones en fond de touche. Mais ils ont surtout pu réaliser des mauls avec beaucoup de vitesse et d’avancée, pour rapidement mettre à la faute les Bleus. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé en début de match, avec un premier maul, qui mène à l’ouverture du score des Néo-Zélandais, par l’intermédiaire de Beauden Barrett, sur une pénalité.

Cette confiance a permis aux coéquipiers de Will Jordan de dérouler leur jeu et d’ajouter des variations autour de leurs mauls, un secteur où ils auront inscrit trois essais. Le premier du demi de mêlée Cameron Roigard, qui arrive suite à une feinte de départ du maul du numéro huit Christian Lio-Willie et de Codie Taylor côté ouvert. Tandis que Ardie Savea joue un deux contre un avec son demi de mêlée face à Nolann Le Garrec. Un mauvais positionnement de la défense française qui s’est laissé aspirer par cette feinte, en laissant seulement son numéro neuf côté fermé. Une erreur bien exploitée par les All Blacks, qui ont remarqué que les Bleus ne laissaient pas le talonneur dans le couloir des cinq mètres sur cette zone du terrain.

Les deux autres essais après maul des All Blacks soulignent l’assurance des joueurs à la tunique noire, mais surtout la défaillance des avants tricolores. Ces derniers mettent beaucoup trop de temps pour s’adapter et se mettre en situation de poussée dans le regroupement. L’attitude du pilier Georges-Henri Colombes en est le parfait exemple sur l’essai d’Ardie Savea. Une action où le futur toulousain est beaucoup trop haut et laisse le maul se former en réagissant trop tard.

Le dernier essai de Codie Taylor est dans la continuité, avec un manque d’agressivité et de puissance des avants du XV de France. Mais il faut également souligner le très bon positionnement (à la limite de la règle) de Patrick Tuipolotu. Le seconde ligne est lifteur arrière sur cette action, il enclenche le maul dès la retombée de son sauteur, en gagnant l’espace du couloir avec un mouvement d’épaule pour ne pas subir les premières poussées bleues.

Des Bleus en manque de confiance

Comme indiqué lors du début de l’article, l’alignement français a rapidement été mis en difficulté avec une touche contrée par Tupou Vaa'i dès le début de la rencontre. Ce qui a entraîné une adaptation de la défense All Black, avec Fabian Holland et Patrick Tuipolotu qui se sont focalisés sur les deux premiers blocs défensifs (de devant et du milieu). Cette tactique a obligé Gaëtan Barlot à lancer dans une zone plus lointaine en devant lober les deux premiers sauteurs adverses.

Cette pression sur le talonneur a été additionnée à un manque de repères et des problèmes de communication entre sauteurs et lifteurs. Cela a notamment été le cas lors d’une touche perdue à la trente-huitième minute, lorsque Jacobus Van Tonder oublie de lifter Esteban Abadie.

Autant d’erreurs ne pouvant pas permettre au XV de France de s’imposer à Wellington, avec une conquête trop friable, loin du niveau affiché lors du premier test entre les deux nations. Au-delà de l’aspect tactique, certains joueurs ont semblé moins impliqués, avec un manque d’envie par rapport aux All Blacks. Notamment sur les mauls défensifs, avec des avants mettant trop de temps pour rejoindre le regroupement et venir défendre de façon plus efficace.

Cette faiblesse du XV de France va donner de nombreuses indications à Fabien Galthié et son staff, avec des remplaçants comme Cameron Woki et Romain Taofifenua qui ont fait beaucoup de bien lors de leur rentrée dans un contexte compliqué. Ce pack aligné lors du deuxième test face aux Néo-Zélandais a cruellement manqué de puissance, que peuvent apporter des joueurs présents lors du premier match comme Mickaël Guillard, Alexandre Fischer, Tyler Duguid…

Nul doute que les All Blacks, menés par un Codie Taylor toujours aussi impressionnant, vont s’appuyer sur leur touche dans le dernier test, plus spécifiquement les ballons portés. Les Bleus devront donc être plus impliqués défensivement et s’attendre à de nouvelles combinaisons autour de ce secteur de jeu, pour espérer repartir de cette tournée au pays du long nuage blanc avec une victoire.