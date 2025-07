Des Saracens à la Pro D2, cet international à 92 caps vers un dernier défi ?

Après une carrière riche en émotion, l’international gallois Liam Williams serait intéressé par des offres venues de Pro D2.

Âgé de 34 ans, Liam Williams cherche à relever un dernier défi et ne compte pas le prendre à la légère. En effet, selon Rugby Pass, l’international aux 92 sélections avec le pays de Galles aurait envie de s’offrir un ultime contrat avant la retraite. Son contrat avec les Saracens s’est terminé il y a quelques jours.

Combien de doublons en 2025-2026 ? Les calendriers complets de Top 14 et Pro D2

Liam Williams vers la Pro D2 ?

Selon le média anglophone, l’arrière recherche un projet solide et pas seulement une retraite dorée. Pour cause, Liam Williams veut continuer de postuler avec le XV du Poireau. Selon Rugby Pass, le rêve du joueur serait de dépasser les 100 sélections avec son pays. Il lui en reste donc moins d’une dizaine à décrocher.

Cependant, le pari d’accueillir le Gallois peut sembler risqué. À 34 ans et avec une expérience pareille, Liam Williams pourrait apporter beaucoup de sagesse à n’importe quel effectif de Pro D2. Néanmoins, le joueur n’a plus joué depuis l’ouverture du dernier Tournoi des VI Nations, le 31 janvier dernier. À ce moment-là, il s’était sérieusement blessé à l’un de ses genoux.

Ainsi, rien ne permet de savoir dans quel état reviendra le Gallois. Si Liam Williams a impressionné par le passé avec ses folles relances et ses appuis de classe internationale, l’âge d’or du natif de Morriston parait derrière lui. Si les clubs intéressés n’ont pas été mentionnés directement, plusieurs écuries de Pro D2 seraient prêtes à signer le joueur.

RUGBY. Ancien cador des Rouge et Noir, il découvre la Premiership à presque 36 ans !

Une carrière XXL

Par le passé, Liam Williams a connu une carrière mouvementée en club. En 2011, il signe avec les Scarlets après avoir joué durant deux saisons avec la formation amateur de Llanelli. En 2017, il remporte le Pro 12, ancêtre de l’URC, avec la franchise galloise, puis rejoint les Scarlets dans la foulée. Là-bas, il s’imposera comme l’un des meilleurs arrières du monde. Entre 2017 et 2020, il soulève une Champions Cup (2019) et deux trophées de Premiership (2018 et 2019).

Cependant, la relégation administrative des Sarries en 2020 l’oblige à changer de club. Ainsi, il retourne chez les Scarlets (2020-2022), puis signe chez les Cardiff Blues (2022-2023). La mauvaise santé financière du rugby gallois, qui ne peut plus payer ses stars, l'oblige à s'exiler au Japon, chez les Kubota Spears. Enfin, il est revenu chez le club noir et rouge de Londres, le temps de la saison 2024-2025.

En sélection, Liam Williams connaît aussi quelques épisodes bienheureux. Longtemps en concurrence avec Leigh Halfpenny, aussi pressenti en Pro D2 pour la saison prochaine, il a tout de même remporté plusieurs titres majeurs. En clair, il fait partie des groupes victorieux du Tournoi des VI Nations en 2019 (Grand Chelem) et en 2021 avec le pays de Galles. Il participe également à trois Coupes du monde (2015, 2019 et 2023) et a été appelé sur deux tournées différentes des Lions britanniques et irlandais, en 2017 et 2021.

RUGBY. VIDÉO. 644 jours plus tard, le pays de Galles s’offre une victoire dans la douleur !