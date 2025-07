Top 14. Pau a (déjà) repris l'entraînement, qu'en est-il des autres clubs ?

La Section Paloise reprend l'entraînement ce mercredi 9 juillet. L'occasion de faire un tour d'horizon des dates de reprise de chaque club du Top 14.

Le Top 14 déjà de retour sur les terrains ? C'est, du moins, le cas pour la Section Paloise. Le club béarnais vient de reprendre le chemin de l'entraînement ce mercredi 9 juillet.

Un retour tôt dans l'été pour un club qui a terminé 8e du dernier exercice et retrouvera donc la Champions Cup pour la première fois depuis 25 ans et la saison 2000-2001. Notamment avec les arrivées remarquées de Julian Montoya, Thomas Laclayat et Facundo Isa.

Qu'en est-il des autres clubs ?

La Section Paloise est évidemment le premier club du Top 14 à entamer sa préparation, qu'en est-il des autres clubs alors ? Les prochains à reprendre sont Montauban et La Rochelle, le 14 juillet, jour de la fête nationale.

Le lendemain, le 15, Lyon et les deux clubs franciliens (Stade Français, Racing 92) reprendront. Puis le 16 pour Perpignan et Montpellier. La prochaine vague de reprise se fera le 21 juillet avec Castres et Clermont, puis le 28 avec Bayonne et Toulon, les demi-finalistes.

Le champion de France en titre, Toulouse, n'a pas encore décidé de sa date de reprise. Ce sera le 4 ou le 11 août. Tandis que les récents champions d'Europe retrouveront leur centre d'entraînement à partir du 6 août.

Date de reprise des clubs Pau : 9 juillet

9 juillet Montauban : 14 juillet

14 juillet La Rochelle : 14 juillet

: 14 juillet Lyon : 15 juillet

15 juillet Stade Français : 15 juillet

: 15 juillet Racing 92 : 15 juillet

15 juillet Perpignan : 16 juillet

16 juillet Montpellier : 16 juillet

16 juillet Castres : 21 juillet

21 juillet Clermont : 21 juillet

21 juillet Bayonne : 28 juillet

28 juillet Toulon : 28 juillet

28 juillet Bordeaux-Bègles : 6 août

6 août Toulouse : 4 ou 11 août

Le Top 14 de retour début septembre

De retour à l'entraînement, la Section Paloise a notamment prévu deux matchs de préparation. Face à Montpellier le 22 août puis La Rochelle le 28 août.

La saison reprendra avec les étapes du Super Sevens, les samedi 16, 23 et 30 août, qui se tiendront respectivement à Mont-de-Marsan, Dax et Pau. La Pro D2 reprendra le 29 août. Le Top 14, quant à lui, commencera le week-end du 5 et 6 septembre.

