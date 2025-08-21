TOP 14. Castres verrouille un cadre de son effectif pour plusieurs saisons
Quentin Walcker prolonge lui-aussi à Castres. © Crédit photo : screenshot youtube BeIN Sport France
Après une série de prolongations de joueurs cadres au cours de la saison passée, c'est désormais au tour de Quentin Walcker de poursuivre l'aventure à Castres.

Peu actif sur le marché des transferts cet été, du moins pas par des noms sexys sur le papier, le Castres Olympique poursuit ce que l'on pourrait qualifier de mercato "à la Castraise". C'est-à-dire un mercato sans star, qui laisse dubitatif aux premiers abords, et qui s'avère payant au fur et à mesure de la saison.

Et dans cette même dynamique, le CO verrouille un de ses joueurs cadres. Non pas une star du championnat, mais un joueur fiable qui a fait ses preuves dans le Tarn et qui s'est imposé comme un incontournable à Pierre-Fabre.

Quentin Walcker prolonge !

Alors qu'il entrait dans sa dernière année de contrat, le pilier du CO a décidé de prolonger. À 29 ans, il est désormais lié à Castres jusqu'en 2029

Le club tarnais verrouille donc l'axe gauche de sa mêlée pour de nombreuses années encore. Car Walcker est le titulaire du poste, avec 19 titularisations en 23 feuilles de matchs de Top 14 la saison dernière.

Arrivé en 2021 à Castres, en provenance de Perpignan, c'est à l'USAP qu'il a découvert le rugby professionnel. Il a débuté à Aimé-Giral en 2016, avant de confirmer dans l'élite à Pierre-Fabre, à partir de la saison 2021-2022.

Castres prolonge ses cadres

Ce poste de pilier gauche, il se le partage avec Antoine Tichit, qui a également prolongé récemment, tout comme Will Collier à droite de la mêlée. Le CO verrouille donc les cadres de son effectif.

Les demis de mêlée Fernandez et Arata se sont aussi engagés dans la durée dans le Tarn. Vanverberghe, Papali'i, Babillot, Goodhue et Botitu, entre autres, ont prolongé leur aventure avec le CO au cours de la saison dernière. 

