TOP 14. Sans Dumora et Barlot, le CO tourne une page mais garde la même structure : le XV type (probable) de Castres
Voici à quoi pourrait ressembler le XV type du CO en 2025-2026. © Crédit photo : screenshot youtube top 14
Expérience, jeunes de la maison, et recrues (presque) inconnues, Castres garde les mêmes méthodes. Voici à quoi pourrait ressembler le XV type du CO en 2025-2026.

On ne connait que trop bien le Castres Olympique pour être surpris. Comme à son habitude, le CO n'a pas fait dans l'extravagance pour cette nouvelle saison, s'appuyant toujours sur le même groupe solide et quelques recrues pas très connues. Sous les ordres de Xavier Sadourny, le CO n'est pas attendu cette saison et pourrait, comme souvent, être la surprise. Voici à quoi pourrait ressembler le XV type probable de Castres en 2025-2026.

Des recrues loin d'être tape-à-l'œil sur le papier

Au niveau des changements, le CO perd tout de même un de ses leaders de combats, Gaëtan Barlot. Le talonneur a rejoint l'UBB à l'intersaison. Désormais, Castres va devoir faire sans, alors qu'il était le titulaire du poste. Parmi les autres pertes, il y a bien sûr le tragique décès de Josaia Raisuqe au cours de la saison, qu'il va falloir combler numériquement. Antoine Zeghdar rejoint France 7 tandis que Julien Dumora a pris sa retraite et fait maintenant partie du staff. Voici les départs à Castres :

Côté arrivée, c'est autre chose. Pour les suiveurs du Top 14, il ne s'agit que de noms inconnus. Parmi eux, 3 joueurs de Pro D2 et un ailier venant des Fidjian Drua dans le Super Rugby. Tous âgés de 25 ans ou moins. Et comme d'habitude, le CO peut nous offrir de belles surprises. L'ailier Adam Vargas rejoint le Tarn. Le serial marqueur de Valence-Romans pourrait bien connaître une trajectoire à la Ambadiang. Voici les arrivées à Castres :

  • Teddy Durand (talonneur)
  • Veresa Tuqovu Ramototabua (3e ligne)
  • Vuate Karawalevu (centre, ailier, arrière)
  • Adam Vargas (ailier)

Un pack entre expérience et jeunesse

Comme souvent, Castres mise sur des joueurs confirmés devant. Le CO possède tout de même de nombreux éléments vieillisants, auxquels sont associés de jeunes prometteurs ou des joueurs confirmés. Car, par exemple, Collier (36 ans) devrait être titulaire à droite de la mêlée, suppléé par Chilachava (33 ans). À gauche, Quentin Walcker tient la corde, avec Tichit dans la rotation. 

Au talon, Castres peut voir venir l'avenir avec Zarantonello (24 ans) et Durand (25 ans) notamment. Pareil en deuxième ligne avec Vanverberghe (24 ans), l'avenir du poste, même si le retour de blessure de Staniforth apportera de la concurrence. En 4, Guillaume Ducat devrait être titulaire. Jedrasiak et Maravat seront importants dans la rotation, tout comme la pieuvre Leone Nakarawa, toujours là à 36 ans.

La troisième ligne semble, quant à elle, bien installée et indéboulonnable. Abraham Papali'i installé en 8, entouré par Delaporte et le capitaine Babillot sur les ailes. Meka, la recrue Ramototabua, Ardron, Tukino et Cope assureront la rotation.

Sans Dumora, Chabouni promis au poste d'arrière

Peu de surprise aussi bien à la charnière qu'au centre. Arata - Le Brun pour mener le jeu castrais, même si le retour de blessure de Popelin pourrait rebattre les cartes. Goodhue - Botitu au centre, avec Cocagi et Séguret dans la rotation.

Sur les ailes, la guerre devrait faire rage, même si Rémy Baget et Christian Ambadiang partent avec une longueur d'avance. Hulleu et les recrues Vargas et Karawalevu n'ont pas dit leur dernier mot. Et sans Julien Dumora, Théo Chabouni, révélation de la saison dernière dans le Tarn, semble promis au poste, suppléé par l'expérimenté Geoffrey Palis.

XV type probable Castres 2025-2026
1
Walcker
2
Zarantonello
3
Collier
4
Ducat
5
Vanverberghe
6
Babillot
8
Papali'i
7
Delaporte
9
Arata
10
Le Brun
11
Baget
12
Goodhue
13
Botitu
14
Ambadiang
15
Chabouni

