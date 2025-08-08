RUGBY. Incroyable, cet ouvreur anglais iconique signe en Roumanie (pour une belle raison…)

En Angleterre, Freddie Burns est une icône de la Premiership, mais depuis quelques années, l’ouvreur anglais poursuit son tour du monde.

En France, on a observé Jonathan Wisniewski, Lionel Beauxis, Benjamín Urdapilleta et d’autres. De l’autre côté de la Manche, les amateurs de Premiership connaissent bien le nom de Freddie Burns, demi d’ouverture polyvalent iconique du championnat. Après plus de 200 matchs dans l’élite anglaise, le joueur de 35 ans s’offre une fin de carrière exotique, qui l'amène en Roumanie pour la saison 2025, voire plus si affinités.

RUGBY. David Gérard en Roumanie, ''une aventure à la Rocky 4'' entre passion et coup de gueule

En effet, l’ancien de Gloucester a accepté de rejoindre le Dinamo Bucarest pour la saison en cours de Liga Nationala, le championnat semi-professionnel du pays latin d’Europe de l’Est. En Roumanie, un exercice de première division se joue sur une année civile, de l’hiver à la fin de l’été. Actuellement, il reste deux rencontres à jouer sur la saison régulière, avant que la phase finale ne commence.

Figurant parmi les équipes les plus solides du championnat, la section rugby du club multisport du Dinamo Bucarest évolue au Stade Arcul de Triumf (8 207 places), fief historique du rugby roumain. Présentement, ils sont premiers de la Liga Națională de Rugby, au coude à coude avec le CSM Baia Mare. Par ailleurs, un choc entre les deux équipes aura lieu lors de la dernière journée du championnat, le 23 août prochain.

Ainsi, Freddie Burns vient en Roumanie pour y disputer au maximum quatre matchs, soit deux de saison régulière, une demi-finale et une finale. Dans une déclaration officielle du club, il a commenté son arrivée ainsi : “Je suis ravi de faire partie d'un club avec une telle histoire et cette passion. J'ai trouvé un groupe uni, ambitieux et professionnel. J'ai hâte de commencer les matchs et de montrer aux fans quelque chose dont ils pourront être fiers !”

La France peut-elle aider l'Europe latine à devenir un grand du rugby ? - Loin des Bleus, près du cœur #5

Cependant, Freddie Burns n’arrive pas uniquement pour les ambitions d’un dernier sacre en carrière ou pour l’exotisme d’un championnat méconnu. Non, l’ancien international du XV de la Rose vient aussi rendre la pareille à l’un des principaux artisans de sa carrière. Selon Rugby Pass, le directeur du rugby du Dinamo Bucarest est l’Écossais Carl Hogg. Ce dernier a été le coach de l’ouvreur anglais au centre de formation de Gloucester, lui ayant inculqué les préceptes du rugby.

Ainsi, c’est une belle histoire qui s’écrira dans les semaines à venir en Roumanie, entre Freddie Burns et son coach de jeunesse. De plus, le champion de la Premiership 2022 a déjà l’habitude des championnats atypiques. Il fait partie des rares joueurs européens à avoir évolué au Japon, chez les Toyota Shokki Shuttles (sur les périodes 2014–2017 et 2021–2023), et en Nouvelle-Zélande, chez les Highlanders (en 2023).

En tout cas, cette signature est un coup de com’ intéressant pour le championnat roumain, qui connaît de gros problèmes structurels et financiers, en particulier depuis le COVID-19. Écarté de toutes les Coupes d’Europe et connaissant un passage compliqué au niveau professionnel, l’attractivité du championnat s’est sérieusement abîmée en quelques saisons. Preuve en est, le nombre d’écuries est passé de 14 à 6 en seulement trois saisons. Espérons donc que l’arrivée d’un tel nom relance l’intérêt du rugby à XV dans ce pays et que Freddie Burns ne lâchera pas le ballon ovale de sitôt (tout du moins, pas dans l’en-but).

VIDÉO. Queen, Nuggets et lunettes de soleil, Freddie Burns a fêté comme il se doit le titre de champion d'Angleterre