Un Sud-Africain rugueux et mobile dans le viseur du RCT ?

Selon RugbyPass, le RCT lorgnerait du côté de Sale. Et pas sur n’importe qui : Dan du Preez pourrait bientôt renforcer la troisième ligne toulonnaise.

Dernier des frères Du Preez à traverser la Manche

Selon RugbyPass, le RC Toulon aurait coché un nom bien connu du championnat anglais pour renforcer sa troisième ligne : celui de Dan du Preez, le solide numéro 8 sud-africain des Sale Sharks.

Âgé de 30 ans, Dan du Preez quittera Sale à la fin de la saison. Arrivé en 2019 en provenance des Sharks de Durban, il a disputé à l'heure d'écrire ces lignes 115 matchs sous le maillot du club anglais, où il s’est imposé comme un cadre incontournable du pack de Sale. VIDÉO - Mais comment Rob du Preez a-t-il fait pour louper ça ?Il rejoindrait ainsi ses deux frères, Robert et Jean-Luc dans l'Hexagone. Le premier jouera à Bayonne l'an prochain tandis que le second est déjà à Bordeaux.

Un profil qui colle aux besoins du RCT

Avec ses 1,93 m pour 113 kg, du Preez incarne le troisième-ligne moderne : puissant, habile balle en main et capable de faire la différence sur les collisions.

Le RCT, en quête de densité et d’impact dans ce secteur, verrait en lui un atout majeur pour épauler des joueurs comme Ollivon ou Ludlam ou encore Abadie, pour ne citer qu'eux. Se faire des passes par-dessus une maison ? Trop facile pour les frères Du Preez [VIDEO]Avec six sélections sous le maillot vert et or, du Preez apporterait son expérience internationale à un championnat toujours plus relevé. Si rien n’est encore signé, les rumeurs s’intensifient. Toulon n’est pas seul sur le coup : plusieurs formations suivraient de près le dossier.

Mais sur la Rade, on sait que le RCT a souvent aimé les troisièmes-lignes « avec du coffre et du caractère ». Et sur ce plan-là, Dan du Preez coche toutes les cases.