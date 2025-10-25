Un Sud-Africain rugueux et mobile dans le viseur du RCT ?
Le RCT veut du muscle pour sa troisième ligne. Et selon RugbyPass, c’est Dan du Preez, le bulldozer sud-africain des Sale Sharks, qui figure tout en haut de la short list.
Selon RugbyPass, le RCT lorgnerait du côté de Sale. Et pas sur n’importe qui : Dan du Preez pourrait bientôt renforcer la troisième ligne toulonnaise.

Dernier des frères Du Preez à traverser la Manche

Selon RugbyPass, le RC Toulon aurait coché un nom bien connu du championnat anglais pour renforcer sa troisième ligne : celui de Dan du Preez, le solide numéro 8 sud-africain des Sale Sharks.

Âgé de 30 ans, Dan du Preez quittera Sale à la fin de la saison. Arrivé en 2019 en provenance des Sharks de Durban, il a disputé à l'heure d'écrire ces lignes 115 matchs sous le maillot du club anglais, où il s’est imposé comme un cadre incontournable du pack de Sale.VIDÉO - Mais comment Rob du Preez a-t-il fait pour louper ça ?VIDÉO - Mais comment Rob du Preez a-t-il fait pour louper ça ?Il rejoindrait ainsi ses deux frères, Robert et Jean-Luc dans l'Hexagone. Le premier jouera à Bayonne l'an prochain tandis que le second est déjà à Bordeaux.

Un profil qui colle aux besoins du RCT

Avec ses 1,93 m pour 113 kg, du Preez incarne le troisième-ligne moderne : puissant, habile balle en main et capable de faire la différence sur les collisions.

Le RCT, en quête de densité et d’impact dans ce secteur, verrait en lui un atout majeur pour épauler des joueurs comme Ollivon ou Ludlam ou encore Abadie, pour ne citer qu'eux.Se faire des passes par-dessus une maison ? Trop facile pour les frères Du Preez [VIDEO]Se faire des passes par-dessus une maison ? Trop facile pour les frères Du Preez [VIDEO]Avec six sélections sous le maillot vert et or, du Preez apporterait son expérience internationale à un championnat toujours plus relevé. Si rien n’est encore signé, les rumeurs s’intensifient. Toulon n’est pas seul sur le coup : plusieurs formations suivraient de près le dossier.

Mais sur la Rade, on sait que le RCT a souvent aimé les troisièmes-lignes « avec du coffre et du caractère ». Et sur ce plan-là, Dan du Preez coche toutes les cases.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
Bielle-Biarrey, Lucu, Jalibert, Penaud… le XV XXL de Bordeaux-Bègles face à Bayonne
News
Après Ahki, qui sont les 10 joueurs du Stade Toulousain en fin de contrat ?
Vidéos
VIDEO. 8 essais, 57 points, une fessée : duel de fiertés, un an après la démonstration de Toulouse face à Toulon
News
XV de France. ''Un bosseur qui mérite tout ce qui lui arrive'', Marchand encense son jeune coéquipier
News
TOP 14. Toulouse – Toulon : le face-à-face bouillant à ne pas manquer à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Transferts
TRANSFERT. 110 kilos, 24 ans, une nouvelle arme dans le pack montpelliérain pour dynamiter le TOP 14
News
XV de France. L'âge de la maturité pour Matthieu Jalibert ? 'Il aura encore sa chance''
News
TRANSFERT. 1600 points, une fougue intacte : cet ancien toulousain va-t-il retrouver le Top 14 à 37 ans ?
News
Oh fada ! Toulon vs Toulouse revient pour la traditionnelle affiche de gala au Stade Vélodrome
News
Devant les bolides Dréan et Wainiqolo, qui est cet international français qui survole les statistiques en Top 14 ?
News
'Sans les blessures, il aurait très certainement été All Black': Comment Pita Ahki est devenu le pain bénit de Toulouse ?