VIDÉO - Mais comment Rob du Preez a-t-il fait pour louper ça ?

L'ouvreur sud-africain des Sharks a complètement manqué son coup de pied, sur une pénalité largement dans ses cordes.

Premiership is back ! Si la LNR a décidé de mettre un terme à la saison 2019/2020, son homologue anglais a tenu à conclure son championnat. Ce vendredi, les Harlequins et Sale ont donc donné le coup d'envoi de la 14e journée. Au Stoop, les Londoniens ont pris le dessus sur l'armada des Sharks (16-10) en inscrivant le seul essai du match par Scott Baldwin.

Mais l'action de la rencontre reste cet énorme raté de Rob du Preez, dans les arrêts de jeu de la première période. A ce moment-là, Sale est mené 9 à 0, et peut réduire le score. Et ça tombe bien, les hommes de Steve Diamond obtiennent une pénalité facile, dans les 22 adverses. L'ouvreur sud-africain s'empare du cuir, et prend ses responsabilités.

Sauf que du Preez va complètement se manquer ! Incompréhensible.

Le résumé vidéo du match :