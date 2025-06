Vos matchs de rugby Toulon/Castres et Grenoble/Perpignan à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Début des phases finales de Top 14 ce week-end avec des alléchants barrages et le match d'accession. Le Super Rugby et la Premiership sont aussi sur la fin.

On en a 13, on souhaite désormais connaître les 14 équipes qui disputeront le Top 14 l'année prochaine. Réponse ce samedi en début de soirée, à l'issue du match d'accession entre Grenoble et Perpignan.

Après avoir perdu contre Montauban, pour la troisième fois consécutive en finale de Pro D2, le FCG rugby doit réagir samedi au Stade des Alpes pour espérer jouer en Top 14.

Les Isérois devront faire mentir la tendance en vigueur, qui donne l'avantage au 13e de l'élite. Depuis 2021 et les tirs au but à Biarritz, aucun finaliste déchu de Pro D2 n'a réussi à remporter le match d'accession.

Top 14 - Match d'accession Samedi 14 juin 2025 18h00 - Grenoble - Perpignan (Canal+)

Début des phases finales de Top 14

Et c'est parti ! Neuf longs mois d'attente pour trois petites semaines de compétitions, voilà ce qui fait la magie des phases finales. Les barrages ouvrent le bal : le moment qui décide si le rêve se poursuit ou si la saison se termine.

Cette année, nous aurons le droit à deux duels palpitants. Le premier entre les surprises Bayonne et Clermont, à Jean-Dauger. Le second entre deux équipes qui souhaitent retrouver les sommets : Toulon et Castres, à Mayol.

Top 14 - Barrages Vendredi 13 juin 2025 21h00 - Bayonne - Clermont (Canal+) Samedi 14 juin 2025 21h00 - Toulon - Castres (Canal+)

Demi-finales de Super Rugby, finale de Premiership

Et parce que le rugby ne se joue pas qu'en France, les autres championnats valent aussi le détour en période de phases finales. Le Super Rugby d'abord, qui s'approche de la fin avec les demi-finales ce week-end : Crusaders vs Blues et Chiefs vs Brumbies.

Super Rugby - Demi-finale Vendredi 13 juin 2025 9h00 (heure française) - Crusaders - Blues (Canal+ Sport) Samedi 14 juin 2025 9h00 (heure française) - Chiefs - Brumbies (diffuseur inconnu)

De l'autre côté de la manche, chez nos meilleurs ennemis anglais, si le rugby est à la peine, les matchs se jouent quand même. La Premiership s'achève ce week-end par une finale attendue entre les deux leaders de la phase régulière.