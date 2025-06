Monumental Montauban ! L'USM remporte la finale face à Grenoble, les supporters ont fait de l'huile jusqu'au bout

Montauban retrouve le Top 14 15 ans après, au terme d’une finale intense et tendue face à Grenoble. Le FCG, encore battu, jouera l’access match.

Ce samedi, Grenoble et Montauban s'affrontaient en finale de Pro D2. En jeu, le titre, le bouclier, et surtout la montée en TOP 14.

Le duel bosviel / Davies promet , c'est allechant #FCGUSM — loutarnai (@loutarnai) June 7, 2025

Gros enjeux sur cette Finale

Montauban : monter en Top 14

Grenoble : ne pas perdre une troisième finale et renommer le club en ASM Clermont Auvergne#FCGUSM #FinalePROD2 — RUGBYX (@Rugbyx_) June 7, 2025

Ça tape fort !!!#FCGUSM — Nicolas Bastie (@NicolasBas82350) June 7, 2025

Le FCG a perdu Davies dès les premières minutes de la rencontre sur blessure. Une action qui n'a pas manqué de provoquer la réaction des supporters.

Pour nous c'est legal?? Tellement pathétique #FCGUSM — loutarnai (@loutarnai) June 7, 2025

Ya rien de legal ??? #FCGUSM — b Max (@Maxime_lrgb) June 7, 2025

#FCGUSM

Donc pas de vidéo sur ce déblayage sur le côté , épaule tête et qui amène une blessure.. okay 👍 — Math (@mathbarto) June 7, 2025

Donc pas de vérification de l’action tout va bien ?! Super… #FCGUSM — Marion (@rionwam) June 7, 2025

Grenoble a le stress de la finale et de ses échecs à répétition

Ça se voit dans le jeu

Ça peut à nouveau annoncer rien de bon…

#FCGUSM — c’est pas moi c’est les autres (@Lebonsens6) June 7, 2025

Une perte énorme pour les Grenoblois, tant le Gallois pèse sur le jeu isérois et surtout face aux perches.

Vici il est couché dans le ruck #FCGUSM — loutarnai (@loutarnai) June 7, 2025

Mais c’est un enorme talonnage à la main sous ses yeux bordel #FCGUSM — b Max (@Maxime_lrgb) June 7, 2025

#FCGUSM

Encore un arbitrage limite sur ce grattage contre Grenoble ..

(Je suis pour montauban sur ce match) — Math (@mathbarto) June 7, 2025

Même en finale on a des séquences de malade, vive la ProD2 #FinalePROD2 #FCGUSM — RUGBYX (@Rugbyx_) June 7, 2025

Une énorme différence de jeu entre la proD2 et le Top14 c’est affolant ils ont intérêt cet été à bien s’entraîner #FCGUSM — lea machado (@leamachado14) June 7, 2025

Il y a en a visiblement qui font déjà bcp ouin ouin contre l’arbitre …

Les joueurs font aussi bcp d’erreurs mais on en vous entend pas

Et bien il n’y a aucune raison que l’arbitre n’en fasse pas non plus…

Ça s’appelle le sport ! #FCGUSM — c’est pas moi c’est les autres (@Lebonsens6) June 7, 2025

12 minutes de temps de jeu effectif sur les 20 premières minutes !

C'est très fort devant Grenoble !!#FCGUSM — Nicolas Bastie (@NicolasBas82350) June 7, 2025

Après Davies, depuis revenu sur le pré, c'est Mouton qui est touché et forcé de quitter ses coéquipiers.

Bosviel il a testé l’arrière garde grenobloise en début de match, il a capté que ça respirait pas la sérénité, du coup il artille dès qu’il peut. J’adore. #finaleprod2 #FCGUSM — Tom (@tomblnLR) June 7, 2025

Essai pour Montauban avec beaucoup de réalisme.

Ça c'est du rugby !!!😍😍😍😍#FCGUSM — Nicolas Bastie (@NicolasBas82350) June 7, 2025

L'essai pour Montauban qui jusqu'à présent fait mieux que jeu égal face à Grenoble 6-11, l'exploit n'a jamais été aussi proche ! #FCGUSM — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) June 7, 2025

Drop de Bosviel juste avant la pause, le 10e de la saison, pour donner l'avantage à l'USM, 14 à 6.

Ça craque complet Grenoble, la mi-temps va leur faire du bien je crois #FCGUSM — Tom (@tomblnLR) June 7, 2025

#FCGUSM le drop revient "à la mode " — Fabnanou (@fabnanou) June 7, 2025

Solidité, grosse défense, numéro 10 impeccable et pragmatique : Montauban 2025 c'est le CO 2018 copie conforme ! Si j'étais Grenoble (avec leur poisse en finale), je serais très très inquiet #FCGUSM #PROD2 #FinalePROD2 #Toulouse — Anthony Assémat (@AnthonyAssemat) June 7, 2025

Montauban c’est d’une perfection depuis le début des phases finales. Ils sont rentrés dans la tête de toutes les équipes.



Va récupérer +8 à la MT à cette équipe de chiens de la casse qui se jettent partout.#FCGUSM #PROD2 — MDL🇫🇷 (@MDlajax) June 7, 2025

La semaine dernière, Montauban menait à la pause face à Brive 13 à 3. +10

Aujourd’hui, ils mènent face à Grenoble 14 à 6. +8

Comme la semaine dernière, l’entame de seconde période va devoir être super clinique de leur part s’ils ne veulent pas être balayé par Grenoble #FCGUSM — Mickaël Chailloux (@Mike_Chailloux) June 7, 2025

Un ballon perdu par Grenoble débouche sur le deuxième essai de Montauban après une folle chevauchée.

Cet merveille d'essai de Montauban !!!! 😳😳😳😳 #FCGUSM — David Reyrat (@DavidReyrat) June 7, 2025

Magnifique de chaos cet essai ! #FCGUSM — Nabotorion (@Veryvincing) June 7, 2025

Ils sont imprenables et en plus ils ont des rebonds favorables, c’est beau 🥹 #FCGUSM #FinaleProD2 — Flyiing Fool (@LowPassKing) June 7, 2025

Changer mon caleçon !!!

😍😍😍😍🏈🍾🍾🍾🍾🍾#FCGUSM — Nicolas Bastie (@NicolasBas82350) June 7, 2025

Réaction de Grenoble avec Hulleu qui marque son 18e essai de la saison.

Grenoble se relance ! Cette finale peut être complètement dingue 🤯🔥 #FCGUSM #FinalePROD2 — Aymerick 🏈⚽🏀🏉 (@AymerickMo96671) June 7, 2025

Mdrrr une finale de #PROD2 c’est toujours sous vuvuzela #FCGUSM — Koundé Ta (@KoundeTa) June 7, 2025

Pénalité de Davies qui permet au FCG de revenir à cinq points.

Belle réaction de Grenoble qui revient à 5 points 16-21, tout est relancée dans cette finale ! #FCGUSM — VAR'iété_Rugby (@Variete_Rugby) June 7, 2025

L'orgueil et le banc de Grenoble commencent à changer la donne. 10-0 en cours et plus que 5 points de retard pour Grenoble (16-21) #FCGUSM #FinalePROD2 — 📌 Allez Brive ⬇️ (@allezbriverugby) June 7, 2025

C’est le moment ou jamais pour Grenoble

Montauban est clairement au bord de la rupture

#FCGUSM — c’est pas moi c’est les autres (@Lebonsens6) June 7, 2025

On faiblit !!!

Et je faiblis du coup...#FCGUSM — Nicolas Bastie (@NicolasBas82350) June 7, 2025

Davies passe une nouvelle pénalité, 21 à 19 !

Quand on entend les réactions du public on comprend bien que quand on est supporter on a pas une vision objective des matchs (sur X également!!) #FCGUSM — c’est pas moi c’est les autres (@Lebonsens6) June 7, 2025

OOHHHHH LES MONTALBANAIS REVEILLEZ VOUS on dirait qu'on est à Grenoble #FCGUSM — Jules (@salutcestjules) June 7, 2025

Davies rate le coche sur pénalité.

Couilloud est tellement plus dynamique que Escande. #FCGUSM #FinalePROD2 — Klap X2 ⚜️🇫🇷🦅 (@KlapX2) June 7, 2025

Un drop manqué et désormais une pénalité manquée. Grenoble ne parvient pas à reprendre la tête. Il reste moins de 15 minutes. Ca va se jouer dans la tête ! #FCGUSM #FinalePROD2 — 📌 Allez Brive ⬇️ (@allezbriverugby) June 7, 2025

Grenoble aurait elle laissé passer sa chance ?

#FCGUSM — c’est pas moi c’est les autres (@Lebonsens6) June 7, 2025

Si tu veux te détendre, ne mets surtout pas Canal+ Allez Grenoble! #FCGUSM — Sébastien Riglet (@SebastienRiglet) June 7, 2025

Même quand tu es neutre sur ce match, tu es comme ça pour ces 10 dernières minutes #FCGUSM #FinalePROD2 pic.twitter.com/Ly201RB4Lz — 📌 Allez Brive ⬇️ (@allezbriverugby) June 7, 2025

Fortunel ajoute trois points de plus et donne cinq longueurs d'avance. Grenoble rate le coche sur une pénalité à cinq mètres, le ballon n'ayant pas été joué correctement.

Montauban remporte la finale de Pro D2, 24 à 19, et retrouvera le Top 14 15 ans après. Grenoble aura une nouvelle chance face au 13e de Top 14 lors du match d'accession.