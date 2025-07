VIDEO. Le nouveau maillot de l’Écosse cache un message que seuls les vrais fans comprendront

L’Écosse mêle tradition et innovation : son nouveau maillot reprend le chant des fans sous forme d’onde imprimée. Une première mondiale dans le rugby international.

Les supporters écossais vont avoir une raison supplémentaire d’enfiler le nouveau maillot du XV du Chardon cette saison. Macron et Scottish Rugby viennent de dévoiler la tunique domicile pour 2025-2026, et elle ne manque ni de style… ni de symbolique.

Un maillot inspiré par les fans

Ce nouveau maillot bleu marine conserve l’élégance sobre chère aux Écossais, mais ajoute une touche inédite : une vague sonore imprimée sur les manches.

Il ne s’agit pas de n’importe quelle onde : c’est la captation visuelle du chant des supporters, enregistrée à Murrayfield, lorsqu'ils scandent "Scotland ! Scotland !".

Une manière forte de rappeler que la ferveur des tribunes fait corps avec le maillot. Le mot « Écosse » est ensuite gravé à plusieurs reprises dans le bas du dos.

Un fil rouge pour toutes les sélections

Ce design sera porté par toutes les équipes nationales écossaises : masculine, féminine et U20. Il fera ses grands débuts en novembre lors des Quilter Nations Series, avant d’être utilisé lors des Tournois des Six Nations 2026.

The Sound of Scotland 💙



Introducing our new home kit for the 2025/26 season.#AsOne | @MacronSports pic.twitter.com/T9DWF9ENFI — Scottish Rugby (@Scotlandteam) July 25, 2025

Une vraie démarche d’unité, rare à ce niveau, qui témoigne d’une identité rugbystique affirmée.

Un clin d’œil au passé, tourné vers l’avenir

Avec son col blanc classique et ses détails discrets en violet, le maillot rend hommage aux grandes heures de l’Écosse tout en intégrant une touche de modernité. Pour Macron, qui équipe les Scots depuis 2013, c’est un nouveau coup réussi sur le plan esthétique et émotionnel.

Les supporters peuvent déjà se le procurer via le site officiel de Scottish Rugby. Et nul doute qu’en novembre, quand résonnera Flower of Scotland, cette onde sonore prendra tout son sens sur la pelouse de Murrayfield.