TOP 14. 1 million et demi de plus dans les poches du Stade Toulousain, Bordeaux récompensé aussi

En remportant la finale du TOP 14 aux dépens de Bordeaux, le Stade Toulousain a reçu un joli chèque de la part de la Ligue Nationale de Rugby.

La finale 2024/2025 entre le Stade Toulousain et Bordeaux est entrée dans les annales du TOP 14 en se jouant aux prolongations. Au bout d'une saison démarrée en septembre dernier, ce sont les Rouge et Noir qui ont soulevé le Brennus au grand dam des Girondins. Lesquels pensaient cette fois-ci avoir les armes pour dominer les hommes d'Ugo Mola.

Un titre et un gros chèque

Si la physionomie du match a été très différente de la finale de 2024, le résultat a été le même. Une victoire logique pour certains, et notamment pour l'ouvreur de l'UBB Matthieu Jalibert, pour un Toulouse plus discipliné et plus puissant devant. Une nouvelle leçon durement apprise pour les protégés de Yannick Bru.

Une rivalité qui devrait se poursuivre encore cette saison aussi bien en Top 14 qu'en Champions Cup où le Stade Toulousain a une revanche à prendre après sa défaite en demie face aux Bordelais. Mais l'écart est de plus en plus faible entre les deux formations.

Du moins sur le pré, car au palmarès, Toulouse est très loin devant. Sans parler de son budget, annoncé à 50 millions, contre 34 pour Bordeaux ou encore 45 millions pour Paris ou encore 37 millions pour le Stade Rochelais.

Toulouse toujours devant

Et si l'affaire Jaminet a obligé la direction à piocher dans ses économies suite à la sanction des instances (1,3 million d'euros), le champion de France a compensé cette dépense à la faveur de son titre.

Un peu de moins de 14 millions au titre de la méritocratie ont été versés par la Ligue Nationale de Rugby à l'issue de la saison 2024/2025. Et sans surprise, c'est le Stade Toulousain qui a touché la plus grosse somme avec 1 535 211 €. TOP 14. Plus en danger et sans dette : Laurent Marti loue la santé économique de l’UBBBordeaux a reçu un joli chèque de 1 447 211 €. Pas de quoi effacer les regrets liés à la défaite en finale. Mais de permettre à l'UBB de soigner ses finances. La formation girondine faisant partie des rares écuries du TOP 14 dont la santé économique est au beau fixe.