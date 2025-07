190 matchs, 1 Champions Cup avec l'UBB, 7 sélections et un nouveau défi en Pro D2 avec Brive

Le CA Brive enrôle Ben Tapuai, centre international australien aux 7 sélections avec les Wallabies. Expérience, vista et solidité au menu.

Le CA Brive a frappé un joli coup sur le marché des transferts en officialisant la signature de Ben Tapuai, centre international australien, pour la saison 2025-2026. À 36 ans, l’ancien joueur de l’UBB débarque en Corrèze avec un CV long comme le bras… et une volonté intacte de peser.

Une carrière riche entre hémisphères

Formé au Queensland, passé par les Reds en Super Rugby, les Sharks en Afrique du Sud, Bath, les Sharks et plus récemment Bordeaux-Bègles, Ben Tapuai totalise plus de 190 matchs de haut niveau, et 7 sélections avec les Wallabies.

Un joueur rompu aux joutes de l’élite, capable d’évoluer au centre comme en premier rideau, apprécié pour sa lecture du jeu et sa fiabilité défensive. S'il n'a pas joué les phases finales du TOP 14 avec l'UBB, il peut se targuer d'avoir participé à la belle saison du club girondin. Lequel a remporté la Champions Cup avant d'échouer une fois de plus face à Toulouse pour le Brennus.

Une recrue stratégique pour encadrer la jeunesse

Du côté de Brive, cette arrivée confirme une tendance claire : miser sur des profils expérimentés pour accompagner la formation et stabiliser l’équipe. “Ben est un joueur d'une grande intelligence tactique, capable de stabiliser une ligne de trois-quarts et d’être décisif dans les moments clés”, explique David Darricarrère, manager sportif du CAB. “C’est une très belle opportunité pour le club de pouvoir compter sur son expérience et son état d’esprit très positif cette saison.”

Un renfort attendu dès la prépa

Tapuai rejoindra les Noir & Blanc dans les prochains jours, à l’occasion du stage de pré-saison à Saint-Lary-Soulan, où il retrouvera un groupe jeune, en quête de repères après une saison 2024-2025 qui a laissé quelques regrets.

Deuxième de la phase régulière et qualifié directement pour les demi-finales, le CAB a échoué à la maison face à Montauban à la maison. Un revers face au futur champion de France qui a marqué les esprits.

Avec son profil complet, il pourrait rapidement s’imposer comme un véritable relais sur le terrain, aussi bien dans l’organisation offensive que dans la communication. En enrôlant un joueur aussi chevronné, Brive envoie un signal fort : pas question de jouer les figurants. À l’image de Tapuai, le CAB veut se structurer, progresser, et viser plus haut. Et dans un championnat aussi serré que la Pro D2, chaque détail compte.