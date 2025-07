TOP 14. Un nouveau centre XXL, un stade agrandi : comment Montauban prépare sa révolution

Ceux qui voyaient Montauban faire l’ascenseur pourraient être surpris. L’USM, tout juste sacrée championne de Pro D2 après un parcours en phases finales maîtrisé, ne compte pas jouer les touristes dans un Top 14 toujours plus dense. Et pour marquer les esprits, le club frappe fort sur tous les plans.

Le Top 14, ''c’est quasiment 200 rucks par match'' : pour régner, le LOU s’entoure DU pionnier du jeu au sol

Le 28 août à Armandie (Agen), l’USM affrontera l’Union Bordeaux-Bègles, rien de moins que le champion d’Europe en titre. Une affiche de prestige, en terrain neutre, qui servira d’ultime répétition avant le grand saut. Six jours plus tard, Montauban ouvrira officiellement sa saison sur la pelouse du Stade Français, un samedi à 13h, horaire inhabituel mais match de gala assuré.

Mais c’est en coulisses que le club impressionne. Le Centre d’excellence sportive du Ramiérou, inauguré mi-juillet, devient le nouveau cœur de l’USM. Sur plus de 4 000 m², toutes les entités du club (pros, espoirs, formation) sont désormais réunies dans un cadre taillé pour la performance. Un centre pensé comme un “INSEP montalbanais”, au service du très haut niveau. C’est là que Sébastien Tillous-Bordes et son staff ont repris le travail avec leurs joueurs.

Éviter la Nationale l’année dernière et monter en Top 14 quelques mois plus tard de cette manière, Montauban signe peut-être l’un des plus grands exploits du rugby français. C’est absolument dingue.