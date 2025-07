RUGBY. Genou en vrac, saison en suspens : Jalibert manquera le retour du Top 14

Il avait porté l’UBB jusqu’au toit de l’Europe. Mais cet été, Matthieu Jalibert ne portera rien d’autre qu’une attelle et des béquilles.

Le maestro de l’UBB est à l’arrêt. Opéré du genou gauche pendant l’intersaison, Matthieu Jalibert ne débutera pas la saison 2025-2026 avec ses partenaires. Une absence estimée à deux mois, qui tombe mal alors que Bordeaux-Bègles espérait surfer sur sa campagne européenne triomphale.

Car la saison dernière, le natif de Saint-Germain-en-Laye a été l’un des hommes forts du rugby français. Titulaire indiscutable, homme des grands soirs, il a empilé les performances de haut niveau. Avec 26 matchs disputés, 227 points inscrits et 17 passes décisives en Top 14 - un record -, Jalibert a été le vrai moteur du jeu bordelais.

Mais à force de tirer sur la corde, elle a fini par lâcher. Gêné en fin de saison par des douleurs persistantes au tendon rotulien, l’ouvreur a finalement cédé à l’évidence : direction le bloc opératoire. L’annonce, sans fioritures, s’est faite via ses réseaux sociaux. Photo avec genou bandé, béquilles à la main. Le message est clair : Jalibert ne sera pas là pour la reprise.

Le résultat est connu pour l’UBB. Deux journées de championnat sans son stratège minimum, possiblement plus en cas de complications. Le recrutement à l’ouverture ne prévoyait pas de joker médical, et c’est donc Joey Carbery, ou un jeune du centre de formation, qui devra prendre les rênes. Pas le même vécu, ni le même volume de jeu.

« Quand Matthieu n’est pas là, c’est tout le système qu’il faut adapter », glisse un membre du staff.

« Il n’y a pas de copie conforme de son profil. »

Dans le même temps, son rival de toujours, Romain Ntamack, opéré lui aussi du genou gauche, pourrait faire son retour pile à temps pour la reprise avec Toulouse. Une gestion plus précoce qui donne un petit avantage aux Rouge et Noir… et un rappel que chaque détail compte dans une saison aussi dense que le Top 14.

Pour Jalibert, pas d’alerte rouge, mais une mise au repos forcée. L’objectif : revenir à 100% à l’automne, quand les joutes européennes et les gros matchs de championnat pointeront le bout de leur nez. Ce break pourrait même lui être bénéfique à long terme, après une saison éreintante.

Mais à court terme, l’UBB devra survivre sans son demi d'ouverture. Il va falloir bricoler, tenter, innover. Et surtout, ne pas perdre trop de points en route, car le wagon du haut de tableau ne laisse que peu de marge.