RUGBY. Top 14. Devant 42 000 fans, le message fort de l’UBB à Toulouse et Bayonne

Après l’annonce du calendrier de Top 14, l’UBB a indiqué qu’elle recevrait le Stade Toulousain et l’Aviron Bayonnais au Matmut Atlantique.

L’Union Bordeaux-Bègles veut s’installer durablement dans le paysage du rugby français. Après une vingtaine d’années d’existence, le club girondin a décroché son premier titre, la Champions Cup 2024-2025, et souhaite régner sur le Top 14. Pour alimenter l’engouement populaire en Gironde, l’UBB a annoncé délocaliser plusieurs rencontres pour l’exercice 2025-2026.

Toulouse et Bayonne au Matmut

Ainsi, on apprend que Yannick Bru et ses hommes affronteront deux équipes loin du stade Chaban-Delmas. En effet, la rencontre à domicile face au Stade Toulousain, prévue fin mars, et celle contre l’Aviron Bayonnais, fin octobre, se joueront au Matmut Atlantique. Située plus en périphérie de Bordeaux, cette enceinte peut accueillir un peu plus de 42 000 supporters.

Avec une attention toute particulière, ces deux rencontres montrent l’envie qu’a l’Union Bordeaux-Bègles de vouloir faire vibrer le plus grand nombre de ses fans, directement dans les tribunes. En se délocalisant, le club peut profiter de 10 000 supporters supplémentaires. Construit il y a plus de 100 ans, le stade Chaban-Delmas plafonne à 32 000 âmes dans ses travées. Par le passé, l’UBB s’est déjà exportée au nord de la ville, affichant un stade à guichets fermés.

L’UBB comme à la maison ?

Orphelin des Girondins de Bordeaux, en grande difficulté financière, l’antre essaye de trouver des affiches qui pourraient le faire vivre. Ainsi, ces problèmes profitent à l’Union Bordeaux-Bègles, qui peut profiter du Matmut Atlantique comme bon lui semble, tout en restant raisonnable. Durant une période, cette délocalisation coûtait cher au club pensionnaire du Top 14. Pour cause, le plus grand stade du Sud-Ouest était jusqu’alors géré par la société Stade Bordeaux Atlantique.

Cependant, l’acteur privé n’arrivait pas à rentrer dans ses frais et la Métropole de Bordeaux a repris l’affaire, en mai dernier. Ainsi, il paraît vraisemblable que des accords réguliers soient trouvés plus facilement et à moindre coût entre la collectivité et l’Union Bordeaux-Bègles, à partir de la saison 2025-2026. Mais alors, le club de rugby girondin serait-il prêt à changer de stade encore plus fréquemment, à la vue des succès de ses dernières délocalisations ?

L’équation paraît complexe. Moins facile d’accès, mais bien plus moderne et offrant une visibilité exceptionnelle sur le terrain, le Matmut Atlantique a ses avantages et ses défauts. “Il faut qu'on étudie tout cela parce que c'est vrai que c'est 10 000 places de plus, mais c'est aussi un stade qui peut avoir quelques contraintes, mais qui peut aussi avoir beaucoup d'avantages”, confiait le Directeur Général de l’UBB, Jean-Baptiste Machenaud, pour l’émission radio 100%UBB.

Si le club indique que l’idée de jouer bien plus régulièrement au Matmut Atlantique est “en réflexion”, certaines craintes s’opèrent. Pour l’instant, les seules affiches à bénéficier de ces matchs en grande pompe concernent des équipes profitant d’une proximité géographique évidente. L’Aviron Bayonnais et le Stade Rochelais sont installés sur la façade Atlantique et Toulouse n’est qu’à 2h30 de train. Ainsi, ces opérations espèrent attirer également quelques milliers de supporters adverses parmi les 42 000 curieux. D’autres équipes ne bénéficient pas des mêmes dispositions géographiques…

