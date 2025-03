RUGBY. De 25 000 à 60 000 places, un stade XXL (ou plusieurs) attendu à Toulouse ?

Pour les prochaines décennies, le Stade Toulousain et différents acteurs locaux espèrent développer les infrastructures de Toulouse au maximum.

À Toulouse, le sport a une belle place dans la culture de la ville. Au sein de ce spectre, le Stade Toulousain est son plus fervent représentant. Club le plus populaire d’Occitanie et de France, il veut se développer encore plus et cela passe entre autres par un développement de ses infrastructures. Ainsi, le projet d’agrandissement d’Ernest Wallon est en place.

Le futur du XV de France loin de Paris ? La FFR fait planer le doute sur l'avenir des Bleus au Stade de France

Le Stade Toulousain rêve plus grand

Ce dernier devrait se conclure pour 2028, avec l’arrivée de la nouvelle station de métro desservant l’enceinte. Ces dernières années, un agrandissement d’environ 5 000 places a été évoqué, en plus des 18 800 sièges actuels d’Ernest-Wallon. Pour l’instant, le Stade Toulousain ne dispose que du sixième stade le plus grand du Top 14 et ce dernier annonce guichets fermés à toutes les rencontres.

Interrogé par Actu Toulouse, Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, a indiqué qu’une “nouvelle réflexion a été engagée pour avoir un projet ambitieux, mais aussi adapté à la période”. Pour cause, les subventions de l’État sur ce genre de sujet à plusieurs dizaines de millions se font rares. Un budget de 20 millions € serait d’ores et déjà mis en place par la Mairie de Toulouse sur ce dossier.

TOP 14. 20 millions pour une nouvelle gueule : Pourquoi le projet d’amélioration d’Ernest-Wallon fait jaser ?

Actuellement, les études seraient en cours pour décider de ce qui pourrait être réalisé. Selon nos informations, le projet le plus important pourrait porter jusqu’à 30 000 places, avec l’agrandissement des deux tribunes latérales. Pour financer ce dernier, un naming avec l’un des partenaires historiques du club serait possible. Attention cependant, ce scénario est l’une des multiples réflexions faites par les différents acteurs, une construction moins importante pourrait être privilégiée. Rien n’est acté pour le moment.

Néanmoins, avec un antre de cette taille, le Stade Toulousain pourrait rivaliser avec les plus grosses capacités du Top 14. Présentement, c’est le LOU Rugby qui profite de l’enceinte la plus conséquente du championnat, avec 35 052 sièges disponibles au stade Gerland, ancien repère de l’Olympique Lyonnais. Ensuite, c’est l’Union Bordeaux-Bègles qui peut accueillir 34 635 supporters pour un match habituel de saison régulière, au sein du stade Chaban-Delmas.

« Supporter du Stade Toulousain ? Un des jobs les plus faciles au monde », quand le Stade déroule, Twitter s’emballe

Un stade de 60 000 places à Toulouse ?

Par ailleurs, d’autres projets visent à développer les infrastructures sportives de la Ville rose. Le plus important d’entre eux est le projet d’un grand stade, jusqu’à 60 000 places, à Toulouse. Souhaité par le club de Ligue 1 du Toulouse FC, sa mise en place se ferait à travers une rénovation XXL du Stadium ou la construction d’un nouveau bâtiment. Dans l’idée, le Stade Toulousain ne serait pas contre ce projet qui lui permettrait de délocaliser ses rencontres de haut-standing dans un lieu adapté.

Cependant, tous les acteurs locaux ne sont pas convaincus. En effet, la Mairie ne se montre pas forcément conquise à l’idée de créer un stade aussi important et demande plus de certitudes. “Il faut apprécier l’utilité au regard des coûts, qui vont être très importants”, confiait Jean-Luc Moudenc à La Dépêche en octobre 2024. Par ailleurs, la région Occitanie est prête à soutenir le projet. Actuellement, le Stadium de Toulouse est le 13e plus grand stade de l’Hexagone et plus grand d’Occitanie, 4e région la plus peuplée de France.

TOP 14. Joker Médical de Dupont, le temps presse pour le Stade Toulousain