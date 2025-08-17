INSOLITE. RUGBY. À 29 ans, cet ancien lutteur de 143 kg fait une reconversion professionnelle et signe dans un club ambitieux !

Venu des États-Unis, le colosse Semise "Tonga" Kofe (143 kg pour 1,88 m) a signé pour le club des Leicester Tigers, en Premiership.

C’est sûrement l’une des signatures les plus insolites de l’année. À quelques semaines du lancement de la saison 2025/2026, les Leicester Tigers ont signé un nouveau joueur pour mener à bien la quête de trophée menée par le club. Âgé de 29 ans, Semise "Tonga" Kofe va donc jouer en Premiership la saison prochaine, mais son arrivée en Europe est des plus atypiques.

Top 14. 2 m et 120 kg, un club a essayé de chiper ce titan au Stade Toulousain

Un renfort de poids

Présenté comme un pilier droit, le joueur vient des États-Unis. Ces deux dernières saisons, il évoluait en Major League Rugby, chez les Utah Warriors. De l’autre côté de l’Atlantique ou ici, ce qui impressionne dès le premier coup d'oeil chez ce nouvel élément, ce sont bien ses impressionnantes dimensions. Haut de 1,88 mètre, il pèse pas moins de 143 kg et fait partie des joueurs les plus lourds de Premiership.

En France, l’Américain ne postulerait même pas au sein du top 5 des joueurs en activité. Au lancement de la saison 2024/2025, huit joueurs pesaient plus de 143 kg. Il s’agit de Ben Tameifuna, Tevita Tatafu, Posolo Tuilagi, Uini Atonio, Toma’akino Taufa, Emmanuel Meafou, Will Skelton et JJ Van der Mescht. Par ailleurs, le dernier joueur mentionné a signé aux Northampton Saints, également en Premiership, pour l’exercice à venir.

RUGBY. 1,99 m pour 121 kg : ce colosse international va signer en France !

Tonga Kofe, lutteur au grand cœur

En dehors de son gabarit, le CV de Semise "Tonga" Kofe interroge. Pour cause, ce dernier ne semble s’être initié au rugby que très récemment. Ainsi, ses premiers pas dans le monde de l’ovalie de haut niveau ont été observés il y a environ deux ans. Si les grands joueurs formés sur le tard existent, le fait que le joueur ait presque 30 ans rend cette donnée folle, surtout à un poste à la technique et au savoir-faire aussi particulier que celui de pilier droit.

Avant le rugby, et ses seulement 25 matchs en pro dont 3 sélections avec les USA, l’homme originaire de Portland était lutteur dans l’Oregon. À 18 ans, il obtient le titre de champion de son état, en 2014. Par ailleurs, c’est vers cette époque que Semise Kofe a commencé à se faire appeler “Tonga”, en référence au pays de ses racines.

RUGBY. 4 clubs disparaissent, ce championnat pro continue sa descente aux enfers

Ensuite, Tonga s’est logiquement mis au football américain, comme beaucoup de joueurs avec un tel gabarit dans son pays. S’il rêvait sûrement des stades et des millions de la NFL, son projet n’a pas abouti. En qualité de defensive tackle, il postule pour la Draft 2022 afin d’intégrer l’élite, mais n’attire pas les yeux des recruteurs. Ensuite, il se serait tourné vers le rugby dans les mois qui ont suivi.

Si le passé sportif du joueur peut inquiéter, les retours de ses entraîneurs sont généralement dithyrambique. “Tonga est un pilier qui a commencé tardivement le rugby, mais qui, selon nous, a un énorme potentiel. Il est très fort physiquement, mais d'après ses entraîneurs américains, c'est surtout sa volonté d'apprendre qui ressort”, indique Geoff Parling, l’entraîneur des Leicester Tigers, dans un communiqué sur la signature du joueur.

''Quelques kilos de plus et j’irai jouer en France'': ce colosse des All Blacks bientôt vers le Top 14 ?