Bulls–UBB : le come-back de Moefana… et un XV qui en dit long sur les intentions bordelaises

Avec le retour de Moefana, l’UBB débarque chez les Bulls pour un test massif : puissance, altitude et premier tournant européen au programme.

L’Union Bordeaux-Bègles se déplace ce samedi 6 décembre 2025 à Pretoria pour défier les Vodacom Bulls dans un match déjà très important de Champions Cup. La principale information, c'est la titularisation de Yoram Moefana. Le centre du XV de France est de retour sur le pré. Et c'est une bonne nouvelle pour les Girondins comme pour les Bleus.

L’UBB aligne un XV très proche de son ossature habituelle : Buros, Penaud, Depoortere et LBB composeront une ligne de trois-quarts ultra-offensive, tandis que Jalibert et Lucu (capitaine) mèneront le jeu. Devant, le staff reconduit le trio Poirot – Lamothe – Sadie, avec un attelage Palu / Coleman en deuxième ligne.

À noter : les absences prolongées de Joey Carbery et Jean-Luc du Preez (genou), toujours en réathlétisation, ainsi qu’une infirmerie encore bien remplie (Gazzotti, Cazeaux, Sa, Swinton…).

Les Bulls : Une puissance intimidante

Côté Bulls, c’est du très lourd : Willie le Roux, Canan Moodie, Handré Pollard, Marco van Staden, Marcell Coetzee… bref, un XV qui respire la puissance sud-africaine.

Ce qui saute aux yeux dans cette compo, c’est la volonté bordelaise de tenir le ballon et de multiplier les menaces sur les extérieurs. Avec Penaud et LBB en bout de ligne, plus Moefana capable de casser la ligne au milieu, l’UBB pourrait chercher à déplacer des Bulls réputés massifs mais parfois en difficulté sur les transitions rapides.

Un trio mobile pour déstabiliser ?

Autre élément clé : la présence de Woki en 7, associée à Vergnes-Taillefer et Temo Matiu. Un trio hyper mobile, pensé pour contester les rucks, ralentir les sorties de Paul de Wet et empêcher Pollard d’avoir un fauteuil pour ajuster son jeu au pied. On note aussi l’option Sadie titulaire : sa tenue en mêlée sera déterminante face à Tshakweni et van der Merwe.

Sur le banc, deux signaux forts : Tameifuna en impact-player pour le dernier quart d’heure, et Retiere/Rayasi pour dynamiter un éventuel money-time débridé. Une logique : Pretoria à 1 400 m d’altitude, c’est souvent le moment où les défenses explosent.

Un match qui pourrait lancer la saison

Pour l’UBB, ce déplacement peut conditionner la suite de la campagne. Une victoire en Afrique du Sud, rare mais possible pour les clubs français, offrirait un avantage énorme dans la course à la qualification. Individuellement, ce match peut aussi peser lourd : Moefana fait partie des joueurs sur lesquels Galthié compte. Mais il a un train de retard face à la concurrence. Il va devoir prouver qu'il est à 100 %. Une grosse performance de la troisième ligne et notamment de Woki pourrait également rebattre les cartes en vue du Tournoi.

Côté Bulls, la réception d’un club français est souvent un marqueur. Surtout quand celui-ci est le champion en titre. Ils joueront pour imposer leur densité physique et tester la capacité de Bordeaux à encaisser les collisions. L’arbitrage au sol sera donc capital : Woki–Vergnes-Taillefer vs van Staden–Coetzee, c’est un duel qui peut faire basculer la rencontre. Sans oublier le bulldozer Cobus Wiese.

Un déplacement chez les Bulls reste un vrai test. Surtout dans le cadre d'une première journée de compétition. Mais l’UBB arrive avec ambition, vitesse… et l’envie de frapper un grand coup dans cette Champions Cup. Le genre de rendez-vous de l'autre côté du globe qui forge un groupe.