38 semaines plus tard : Le come-back tant attendu d'Antoine Dupont se précise !

Toulouse reste prudent avec Antoine Dupont : entraînement OK, compétition non. La reprise pourrait se jouer entre le Racing et les Sharks.

Antoine Dupont : Un retour attendu, mais pas encore imminent

Le retour d’Antoine Dupont se rapproche, mais ce ne sera pas pour ce week-end à Montauban. En conférence de presse, l’entraîneur adjoint Virgile Lacombe a calmé le jeu comme le relaye L'Equipe : « Antoine a repris l'entraînement depuis plusieurs semaines maintenant avec nous, il se sent bien. Après, son retour à la compétition n'est pas encore d'actualité, il va falloir attendre un petit peu. (...) Ça suit son cours, on est dans les délais. »

C’est déjà une bonne chose de le voir s’entraîner avec nous, de prendre du plaisir sur le terrain. Ça lui manquait.

Le fait que Sapiac possède une pelouse synthétique pourrait avoir pesé dans la décision : le staff ne veut prendre aucun risque. Dupont pourrait reprendre contre le Racing 92 samedi prochain, ou patienter jusqu’à la réception des Sharks de Durban en Champions Cup. Au cas où vous l'auriez oublié, le coup d'envoi de la campagne européenne sera donné le 5 décembre. Le match des Toulousains étant programmé le dimanche 7 décembre. Soit dans un peu plus de deux semaines. ''J'ai peur qu'il se mette en danger, qu'il se fasse agresser'', Antoine Dupont : le message d'une mère fière et inquièteCe choix renvoie d’abord à une logique médicale plutôt que sportive : « Ce qui nous drive, ce ne sont pas les échéances rugby mais la partie médicale », insiste Lacombe. À Ernest-Wallon, on ne veut pas griller une étape dans un protocole scruté avec précision. Ce qui joue aussi : Dupont participe désormais pleinement aux ateliers avec contacts.

Ce stade-là n’est franchi que lorsque le joueur a validé plusieurs critères fonctionnels (appuis, stabilité, tolérance aux charges). Sur un terrain synthétique, les articulations sont davantage sollicitées sur les changements de direction, d’où l’extrême prudence du staff.

Quel impact sur le jeu toulousain ?

Sportivement, l’impact est immense. Sous l'impulsion d'un excellent Paul Graou en mode taulier, le Stade Toulousain a réussi à performer en son absence avec un nouveau titre en TOP 14, mais le retour de son maître à jouer change la donne : tempo plus rapide, occupation plus efficace, et une menace constante autour des rucks.

Face au Racing, la présence de Dupont pourrait modifier le plan de jeu avec davantage de rythme pour fatiguer le pack francilien. En Champions Cup, ce serait carrément un game-changer contre les Sharks : Dupont face à Grant Williams, une affiche aux airs de France vs Afrique du Sud qui fait saliver les fans quelques semaines après le choc entre les deux nations. Plus de 50 % de plaquages ''esquivés'', Antoine Dupont et Léo Barré dominent les débats en 2025Même si le sujet n’est jamais abordé frontalement en club, chaque étape validée par Dupont rassure aussi le staff du XV de France. Un retour en pleine possession de ses moyens avant la fenêtre européenne est un signal positif : rythme, confiance, densité de contacts… tout ce qui manque après plusieurs semaines sans compétition.

Toulouse ne veut pas aller plus vite que la musique, mais le retour de son capitaine s’approche à grands pas.

Et vu ce qu’il apporte au jeu, au groupe et à tout le rugby français, on comprend pourquoi chaque détail compte.