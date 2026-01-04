‘‘Le patron, c'est qui ?’’ Ce club de Top 14 au bord de l’implosion sportive ?

Décevant à l’extérieur cette saison, l’Aviron Bayonnais enchaîne les problèmes en interne, alors que le Top 14 défile sans l’attendre.

Il y a encore quelques mois, l’Aviron Bayonnais était cité comme un exemple de projet sportif cohérent, dans un écosystème hexagonal qui en manque parfois. Sur ce début d’année 2026, la relation semble s’être tendue en interne, à un point encore imprévisible l’été dernier. Après une qualification en demi-finale du Top 14, la saison passée, le club basque est-il en train de perdre pied en interne ?

La faillite à l'extérieur

Cette saison, la principale critique sportive autour de l'Aviron Bayonnais est claire et évidente : la différence de niveau affichée entre les matchs à domicile et à l’extérieur. Sur sept réceptions à Jean Dauger, le club a connu autant de victoires et a réussi à obtenir deux bonus défensifs en prime.

À l’extérieur, Guillaume Martocq et ses coéquipiers avaient gagné leur première sortie de la saison, à l’USAP (19-26). Depuis, ils n’y arrivent plus. Hors de leur base, l’Aviron Bayonnais est la deuxième pire défense du Top 14, avec 313 points encaissés, et la septième attaque, avec 145 unités en leur faveur. En clair, les Ciel et Blanc enchaînent les punitions, loin de la maison.

Pour lancer la phase retour de Top 14, le dernier revers en date a été d’une violence rare. Ce samedi 3 janvier, devant un Septeo Stadium conquis, le MHR s’est largement imposé (62-22) en marquant neuf essais. Si Bayonne est malheureusement habitué à encaisser plus d’une quarantaine de points à chaque déplacement, l’humiliation a atteint un autre niveau ce week-end.

Les tensions se cristallisent à Bayonne

Avec de tels résultats, des problèmes apparaissent et d’autres ressortent de terre, dans le Pays basque. Ainsi, le président Philippe Tayeb a réalisé une sortie médiatique, accordée à Canal+, ce samedi soir. Sur la chaîne cryptée, le dirigeant a indiqué : “Il y a un petit moment, j'ai tiré la sonnette d'alarme sur différents sujets. Je n'ai peut-être pas été entendu. Maintenant, je dois prendre des décisions.”

Avec ce genre de déclarations, beaucoup se sont interrogés sur le changement éventuel de l'organigramme de l’Aviron Bayonnais, dans les jours à venir. Tout d’abord, le président a indiqué que le directeur du rugby, Laurent Travers, pourrait s’intéresser, plus en profondeur, au sportif à partir de maintenant. Jusqu’alors, cette dimension était gérée par Grégory Patat et son staff.

Cet été, l’arrivée de l’ancien entraîneur du Racing 92, à la tête des Basques, a fait beaucoup de bruit en interne. À Jean-Dauger, certains n'apprécient pas son arrivée et l'ont explicitement indiqué. C’est notamment le cas de Grégory Patat. “Quand on l'a nommé, on pensait que c'était la personne de la situation. Il ne venait pas pour remplacer quelqu’un. Il était là pour nous faire grandir, nous transmettre son expérience”, indiquait le dirigeant du club à Canal+, pour justifier son choix.

Du changement à venir ?

Le manager de l’équipe professionnelle n’était pas inquiet, mais son ressenti personnel semble bien différent. Toutefois, après le match à Montpellier, on ne peut pas dire que Grégory Patat se soit montré particulièrement en bons termes avec sa direction. Récemment prolongé, jusqu’en 2028, il a indiqué qu’il n’avait vu “aucun signal qui va dans (le) sens” d’un licenciement de son staff et lui prochainement, mais les échanges indirects se sont révélés tendus.

Depuis peu, Sud-Ouest confie que le président de l’Aviron Bayonnais insistait pour voir Jean Monribot rejoindre le staff de l'équipe première, contre l'avis de son entraîneur principal. En conférence de presse, selon des propos rapportés par L’Équipe, Grégory Patat aurait livré une réponse sèche : “J'ai ma position vis-à-vis de Jean, j'en ai discuté avec lui, mais ce n'est pas moi le patron. Le patron, c'est qui ? Philippe Tayeb.”

À la fin de la saison dernière, Grégory Patat montrait un optimisme qui est désormais porté disparu. Pour le Midi Olympique, il demandait une situation qui n’a pas l’air d’être celle en place dans le Pays Basque : “Pour continuer d'avancer, il faut créer de la stabilité. Nous avons appris et ça va nous mettre encore des étoiles dans les yeux, car nous avons envie de revenir sur ce type de match. De l’intérieur, je me dis que nous sommes rentrés dans la catégorie des équipes qui peuvent aligner deux équipes compétitives. C’est précieux.”

Le Top 14 ne pardonne pas

Sportivement, on ne peut pas dire que l’Aviron Bayonnais soit dans une position compliquée. Insubmersible à domicile, la formation de Jean Dauger est loin d’être larguée pour la phase finale de Top 14. Au classement général, ils pointent à la huitième place et sont à quatre points du sixième.

S’ils sont encore dans les clous, les Basques n’ont sûrement plus beaucoup de marge. En plus d’une possible invincibilité à domicile, espérée, cette saison, il leur faudra sans doute un succès en plus, loin de l’Adour, pour espérer figurer parmi les six premiers, en juin prochain.

Désormais, l’Aviron Bayonnais se tourne vers deux rencontres de Champions Cup, qu’elle pourrait sacrifier au profit du Top 14. Fin janvier, Arthur Iturria et ses partenaires retrouveront le championnat. Pour l’occasion, ils chercheront sûrement à faire bonne impression lors de la réception du Castres Olympique, le 24 janvier, avant de se déplacer en Haute-Garonne, le 31 janvier, pour défier le Stade Toulousain.

