‘‘Le patron, c'est qui ?’’ Ce club de Top 14 au bord de l’implosion sportive ?

Il y a encore quelques mois, l’Aviron Bayonnais était cité comme un exemple de projet sportif cohérent, dans un écosystème hexagonal qui en manque parfois. Sur ce début d’année 2026, la relation semble s’être tendue en interne, à un point encore imprévisible l’été dernier. Après une qualification en demi-finale du Top 14, la saison passée, le club basque est-il en train de perdre pied en interne ?
La faillite à l'extérieur
Cette saison, la principale critique sportive autour de l'Aviron Bayonnais est claire et évidente : la différence de niveau affichée entre les matchs à domicile et à l’extérieur. Sur sept réceptions à Jean Dauger, le club a connu autant de victoires et a réussi à obtenir deux bonus défensifs en prime.
À l’extérieur, Guillaume Martocq et ses coéquipiers avaient gagné leur première sortie de la saison, à l’USAP (19-26). Depuis, ils n’y arrivent plus. Hors de leur base, l’Aviron Bayonnais est la deuxième pire défense du Top 14, avec 313 points encaissés, et la septième attaque, avec 145 unités en leur faveur. En clair, les Ciel et Blanc enchaînent les punitions, loin de la maison.
Pour lancer la phase retour de Top 14, le dernier revers en date a été d’une violence rare. Ce samedi 3 janvier, devant un Septeo Stadium conquis, le MHR s’est largement imposé (62-22) en marquant neuf essais. Si Bayonne est malheureusement habitué à encaisser plus d’une quarantaine de points à chaque déplacement, l’humiliation a atteint un autre niveau ce week-end.
Les tensions se cristallisent à Bayonne
Avec de tels résultats, des problèmes apparaissent et d’autres ressortent de terre, dans le Pays basque. Ainsi, le président Philippe Tayeb a réalisé une sortie médiatique, accordée à Canal+, ce samedi soir. Sur la chaîne cryptée, le dirigeant a indiqué : “Il y a un petit moment, j'ai tiré la sonnette d'alarme sur différents sujets. Je n'ai peut-être pas été entendu. Maintenant, je dois prendre des décisions.”
Avec ce genre de déclarations, beaucoup se sont interrogés sur le changement éventuel de l'organigramme de l’Aviron Bayonnais, dans les jours à venir. Tout d’abord, le président a indiqué que le directeur du rugby, Laurent Travers, pourrait s’intéresser, plus en profondeur, au sportif à partir de maintenant. Jusqu’alors, cette dimension était gérée par Grégory Patat et son staff.
Cet été, l’arrivée de l’ancien entraîneur du Racing 92, à la tête des Basques, a fait beaucoup de bruit en interne. À Jean-Dauger, certains n'apprécient pas son arrivée et l'ont explicitement indiqué. C’est notamment le cas de Grégory Patat. “Quand on l'a nommé, on pensait que c'était la personne de la situation. Il ne venait pas pour remplacer quelqu’un. Il était là pour nous faire grandir, nous transmettre son expérience”, indiquait le dirigeant du club à Canal+, pour justifier son choix.
Du changement à venir ?
Le manager de l’équipe professionnelle n’était pas inquiet, mais son ressenti personnel semble bien différent. Toutefois, après le match à Montpellier, on ne peut pas dire que Grégory Patat se soit montré particulièrement en bons termes avec sa direction. Récemment prolongé, jusqu’en 2028, il a indiqué qu’il n’avait vu “aucun signal qui va dans (le) sens” d’un licenciement de son staff et lui prochainement, mais les échanges indirects se sont révélés tendus.
Depuis peu, Sud-Ouest confie que le président de l’Aviron Bayonnais insistait pour voir Jean Monribot rejoindre le staff de l'équipe première, contre l'avis de son entraîneur principal. En conférence de presse, selon des propos rapportés par L’Équipe, Grégory Patat aurait livré une réponse sèche : “J'ai ma position vis-à-vis de Jean, j'en ai discuté avec lui, mais ce n'est pas moi le patron. Le patron, c'est qui ? Philippe Tayeb.”
À la fin de la saison dernière, Grégory Patat montrait un optimisme qui est désormais porté disparu. Pour le Midi Olympique, il demandait une situation qui n’a pas l’air d’être celle en place dans le Pays Basque : “Pour continuer d'avancer, il faut créer de la stabilité. Nous avons appris et ça va nous mettre encore des étoiles dans les yeux, car nous avons envie de revenir sur ce type de match. De l’intérieur, je me dis que nous sommes rentrés dans la catégorie des équipes qui peuvent aligner deux équipes compétitives. C’est précieux.”
Le Top 14 ne pardonne pas
Sportivement, on ne peut pas dire que l’Aviron Bayonnais soit dans une position compliquée. Insubmersible à domicile, la formation de Jean Dauger est loin d’être larguée pour la phase finale de Top 14. Au classement général, ils pointent à la huitième place et sont à quatre points du sixième.
S’ils sont encore dans les clous, les Basques n’ont sûrement plus beaucoup de marge. En plus d’une possible invincibilité à domicile, espérée, cette saison, il leur faudra sans doute un succès en plus, loin de l’Adour, pour espérer figurer parmi les six premiers, en juin prochain.
Désormais, l’Aviron Bayonnais se tourne vers deux rencontres de Champions Cup, qu’elle pourrait sacrifier au profit du Top 14. Fin janvier, Arthur Iturria et ses partenaires retrouveront le championnat. Pour l’occasion, ils chercheront sûrement à faire bonne impression lors de la réception du Castres Olympique, le 24 janvier, avant de se déplacer en Haute-Garonne, le 31 janvier, pour défier le Stade Toulousain.
Garou-gorille
Patat :
" Tu vas voir Tayeb à la récré !?"🎵🎶
Amis à Laporte
Changer une équipe qui gagne ?
stef7
Tayeb le président qui se sert de "son" club et qui oublie qu'il est là pour servir LE club.....
guedin81
Le "patron" ce sont les médias et leurs sauces qu'ils font monter à tout va sur la moindre phrase. Le liant étant le conditionnel, l'umagi de la presse.
Michmich31
Je me demande si le président n'a pas du mal a voir des coachs qui ne sont pas en soumission face à ses opinions. Bru est pas aligné il se barre, Patat m'a tout l'air de prendre le même chemin, .
Je ne comprends l'idée d'aller chercher Travers, pour créer un nouveau poste aux contours flous et savonner, faut le vouloir de saborder un coach avec des résultats pour on ne sait quel futur.
gilbertgilles
Tayeb Laporte, même combat? (en référence à l'expérience de Novès à qui on a balancé S.Simon dans les pattes!) 😒
Pianto
l'an passé, Bayonne a surperformé, pour moi c'est une évidence. Ils ont surfé sur des valeurs, sur une dynamique, un stade. Ce n'est pas durable.
Toulouse, Pau, SF, UBB, Toulon, MHR sont dans les 6 premiers, ils sont derrière avec Clermont, avec le même bilan, 8V, 6D (le même aussi que l'UBB mais qui a beaucoup plus de bonus)
SF, MHR sont en 7V, 1N, 6D mais avec plein de bonus aussi.
Je trouve Bayonne à sa place. Ils gagnent à domicile avec des miracles en fin de match, ils prennent des valises à l'extérieur, ça laisse peu de bonus et ça traduit qu'ils ont dans le dur.
Mais assez logiquement vu l'effectif.
dusqual
très honnêtement, je me baserais pas sur le classement pour valider tel ou tel niveau, même si je pense que tu es pas mal dans le vrai.
les fluctuations des uns et des autres font que d'une année sur l'autre, les clubs sont éventuellement un peu au dessus ou au dessous de leur niveau réel (parfois très).
et en effet l'aviron était un poil au dessus de son niveau réel l'an dernier. on pourrait supposer que la section est dans cette position également cette année.
de ce que j'en pense, le marqueur, c'est la cc.
quand un club arrive à se maintenir dans les 6 tout en faisant un chemin honnête en cc, c'est qu'il est dans les clous. si on prend l'aviron, on voit bien qu'en cc ils sont largués. et si tu prends l'an dernier, ils se font sortir en 8e de challenge. ça rejoint ce que je pense. c'est ce qui me fait penser que la section est encore un peu "verte", si je peux me permettre le mauvais jeu de mots.
mais quand tu joues pas la cc, c'est que tu cravaches déjà à fond en championnat là où les gros clubs calibrent les efforts pour conserver de la fraîcheur tout en préservant leurs meilleurs joueurs qui eux par contre sont alignés en cc.
on est dans un schéma quasi inverse.
pour revenir sur l'aviron, je dirais que clermont est un peu dans le même cas, solide à la maison mais plutôt incapable d'aller chercher des points à l'extérieur. là où les autres ont un potentiel réel à faire des coups à l'extérieur, il me semble.
Pancho34
Bru faisait du bon taff, ça part en sucette avec le président, il part plus où moins fâché.
Patat arrive s'appuie sur le travail de Bru, qualifié son équipe, commence à attirer des joueurs, fait les phases finales, on lui colle Travers et ça part en sucette de nouveau.
Je suis pas Bayonnais mais c'est pas Tayeb le problème de Bayonne plus que les coachs ou les joueurs??.
Mettre une pressin comme il l'a fait toute cette semaine pour se prendre 62pts c'est pas extra.
gilbertgilles
Ou c'est voulu? 😉
Jak3192
Question :
Patat, viré ou démission ?
Toutes façons, celui qui casque ,
décide 😅
jujudethil
Hum à mon avis Patat est cuit…
potemkine09
Faut pas qu'il fasse sa raclette, c'est le jeu.
Amateur
Patat à l'eau ?
jujudethil
Purée si il est viré Patat, dans les vestiaires, ça va fritter.