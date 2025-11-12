TOP 14. L'Aviron Bayonnais va-t-il vraiment faire son marché à Toulouse ? Le président basque balance
Matthis Lebel ne devrait pas aller à Bayonne. Crédit image : Screenshot CANAL+ Sport
Matthis Lebel, lui aussi en fin de contrat en juin prochain, ne devrait pas se rapprocher davantage de Bayonne. À l'inverse d'autres de ses coéquipiers...

Malgré la coupure du Top 14 pendant 2 semaines, l'actualité reste très animée du côté de Bayonne. Outre les désaccords avec le staff, le président Philippe Tayeb a aussi répondu au Midi Olympique concernant la question des transferts attendus pour la saison prochaine.

Top 14. Une réunion sous haute-tension à Bayonne : que se passe-t-il entre le staff et la présidence ?Top 14. Une réunion sous haute-tension à Bayonne : que se passe-t-il entre le staff et la présidence ?

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que du lourd pourrait débarquer sur la côte basque. Après les annonces officielles de Léo Coly et de Rob Du Preez, l’ouvreur polyvalent de Sale et frère des jumeaux Jean-Luc et Dan, d'autres garçons plus que confirmés devraient renforcer l'actuel 4ème du Top 14.

Il reste un gros deuxième ligne, un gros troisième ligne, et un polyvalent centre-ailier, explique le président bayonnais.

Pour le dernier profil, comment ne pas penser au Toulousain Dimitri Delibes, que l'on sait pisté depuis un moment par l'Aviron ? En fin de contrat à l’issue de la saison, il pourrait voir en Bayonne un projet qui lui permettrait d'acquérir un autre statut, pour cet athlétique 3/4 de 26 ans (1m90 pour 99kg) qui compte 78 matchs avec la première de Toulouse, mais qui n'a jamais disputé la moindre rencontre de phase finale de Top 14.

Tayeb affirme à son sujet que "c’est un dossier à l’étude", même s'il se dit que Toulouse aimerait le conserver également. En cas d'accord de la part du Blagnacais d'origine, ce serait un gros coup effectué par le club basque.

Cramont, ça devrait se faire, pas Lebel

Quant au prêt pour 2 saisons du néo-international Guillaume Cramont, cela devrait se régler à son retour de la tournée de novembre avec les Bleus. "C’est en bonne voie, j’espère", précise-t-il au Midol.

TRANSFERT. Et si le talentueux Paul Costes quittait le Stade Toulousain pour être numéro 1 ailleurs ?TRANSFERT. Et si le talentueux Paul Costes quittait le Stade Toulousain pour être numéro 1 ailleurs ?

Enfin, Matthis Lebel, lui aussi en fin de contrat en juin prochain, ne devrait pas se rapprocher davantage de Bayonne. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le mercato des Bleus et Blancs est loin d’être terminé...

