TRANSFERT. Et si le talentueux Paul Costes quittait le Stade Toulousain pour être numéro 1 ailleurs ?
Le club auvergnat serait même prêt à racheter les deux années de contrat restantes du champion du monde U20.

L’ASM se cherche un/des centres pour la saison prochaine. Cela dépendra du renouvellement de son effectif au poste.22 essais en 60 matchs : L’Aviron Bayonnais en pôle pour recruter ce finisseur du Stade Toulousain22 essais en 60 matchs : L’Aviron Bayonnais en pôle pour recruter ce finisseur du Stade ToulousainMais le club auvergnat veut du lourd, afin d’alimenter sa ligne de 3/4 et d’être ambitieux. Il a pour cela plusieurs profils en tête.

Costiche pourrait-il partir ? 

Le premier ? C’est un nom (très) bien connu du Top 14 et du rugby français en général. D’après le Midi Olympique, les dirigeants clermontois aimeraient frapper un grand coup en enrôlant Paul Costes.

Rien d’évident à ce jour, d’autant que le blondinet de 22 ans est sous contrat avec Toulouse jusqu’en 2028. Mais qui ne tente rien n’a rien, et le club auvergnat serait même prêt à racheter les deux années de contrat restantes du champion du monde U20.

Et ce enfin de faire de lui un des leaders majeurs de Clermont pour les années à venir, aux côtés de son compère de la génération 2003 : Baptiste Jauneau.TOP 14. Du gaz à revendre : Un renfort immédiat au Stade Toulousain pour pallier les blessures en première ligneTOP 14. Du gaz à revendre : Un renfort immédiat au Stade Toulousain pour pallier les blessures en première ligneSi les intentions de Paul Costes ne sont pas connues à ce jour, il ne saurait pas saugrenu de l’imaginer vouloir aspirer à davantage de temps de jeu ailleurs, lui qui subie une grosse concurrence à Toulouse. Entre Chocobares, Barassi, Gourgues et bientôt Menoncello…

D’autant que si Costes n’a connu que la Haute-Garonne, il possède une histoire familiale avec ce club qu’il avait déjà failli rejoindre à la sortie des Crabos, puisque les plus anciens savent que son père Arnaud, et même son grand-père, Gérard, ont joué à l’ASM.

Un All Black et un Tarnais pistés 

Vu la complexité du dossier, Clermont ne cible évidemment pas que le Toulousain titulaire en finale de Champions Cup 2024. Toujours selon le Midol, le club auvergnat aurait dans le viseur le All Black (1 cape) des Crusaders Dallas McLeod, un 3/4 solide et dans la force de l’âge (26 ans).

Mais aussi un pur produit du Tarn et capitaine occasionnel du Castres Olympique : Adrien Séguret. En fin de contrat au CO à la fin de la saison, l’ASM est à l’affût pour ce bon joueur de Top 14, solide défenseur et tranchant lors de ses prises de balle. Restez attentifs !

Dans le rugby actuel pour un joueur de haut niveau 15 matchs par an, c'est déjà pas mal. Dans celui de demain ce sera un maximum; au-delà de ça pour un pour un joueur comme lui, qui veut monter très haut et qui a du talent, mais qui est loin d'être totalement formé, le challenge c'est de jouer les phases finales et d'arriver en équipe de France. Ce qui rajoute cinq ou six matchs par an de très haut niveau. Dans l'état actuel du rugby en France ou en dehors peut-être de l'UBB et de Bayonne pourrait-il avoir un meilleur cadre ? Partir de Toulouse aujourd'hui, cela veut dire choisir moins de concurence, plus de matchs à jouer, mais avec quand même un peu moins d'ambition. À son âge ça serait dommage qu'il en manque.

