TRANSFERT. Et si le talentueux Paul Costes quittait le Stade Toulousain pour être numéro 1 ailleurs ?

L'ASM se cherche un/des centres pour la saison prochaine. Cela dépendra du renouvellement de son effectif au poste. Mais le club auvergnat veut du lourd, afin d'alimenter sa ligne de 3/4 et d'être ambitieux. Il a pour cela plusieurs profils en tête.

Costiche pourrait-il partir ?

Le premier ? C’est un nom (très) bien connu du Top 14 et du rugby français en général. D’après le Midi Olympique, les dirigeants clermontois aimeraient frapper un grand coup en enrôlant Paul Costes.

Rien d’évident à ce jour, d’autant que le blondinet de 22 ans est sous contrat avec Toulouse jusqu’en 2028. Mais qui ne tente rien n’a rien, et le club auvergnat serait même prêt à racheter les deux années de contrat restantes du champion du monde U20.

Et ce enfin de faire de lui un des leaders majeurs de Clermont pour les années à venir, aux côtés de son compère de la génération 2003 : Baptiste Jauneau. Si les intentions de Paul Costes ne sont pas connues à ce jour, il ne saurait pas saugrenu de l'imaginer vouloir aspirer à davantage de temps de jeu ailleurs, lui qui subie une grosse concurrence à Toulouse. Entre Chocobares, Barassi, Gourgues et bientôt Menoncello…

D’autant que si Costes n’a connu que la Haute-Garonne, il possède une histoire familiale avec ce club qu’il avait déjà failli rejoindre à la sortie des Crabos, puisque les plus anciens savent que son père Arnaud, et même son grand-père, Gérard, ont joué à l’ASM.

Un All Black et un Tarnais pistés

Vu la complexité du dossier, Clermont ne cible évidemment pas que le Toulousain titulaire en finale de Champions Cup 2024. Toujours selon le Midol, le club auvergnat aurait dans le viseur le All Black (1 cape) des Crusaders Dallas McLeod, un 3/4 solide et dans la force de l’âge (26 ans).

Mais aussi un pur produit du Tarn et capitaine occasionnel du Castres Olympique : Adrien Séguret. En fin de contrat au CO à la fin de la saison, l’ASM est à l’affût pour ce bon joueur de Top 14, solide défenseur et tranchant lors de ses prises de balle. Restez attentifs !